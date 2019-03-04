習皇登基滿週年 被指將面對人大暗潮洶湧的懷疑與不滿

2019-03-04 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕去年3月，中國人大會議通過決定，取消習近平的國家主席任期限制，被外界大酸是「習皇登基」，明天，中國人大又將開幕，但一整年來，中國面臨內憂外患，經濟下滑，外媒吐嘈，習近平將面對人大代表的懷疑與不滿。

雖然人大被《德國之聲》恥笑為年度「橡皮圖章」會議，但去年為習近平加冕則是事實，《法廣》指一年來，成功集所有權力於一身，擁有一尊之威，但是，兩會代表的所有不滿也是集中在習近平身上，《法新社》指習近平將面對人大代表的懷疑與不滿。

綜合媒體報導，正在熱戰的中美貿易戰，重擊中國經濟，預估今年經濟成長率約6%~6.5%將再創新低，比去年6.6%還慘，另外，習近平積極推一帶一路，也遭到阻礙，受到況途國家的質疑；且中國有3/4省份都下調今年的經濟成長率，中國政府本身更是債台高築，債務危機不斷上升。

政論觀察家認為，人大們即使表面上不敢表達不滿，但私底下還是會表達憤怒，並要求習近平拿出刺激經濟措施，即使這些不滿勢力不足以改變習近平政治強人地位，也不會有新的政治勢力挑戰習近平，但是，這些暗潮洶湧的懷疑與不滿，還是會讓習近平很難看。

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