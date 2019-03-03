「人民代表怕人民」？ 中國兩會代表住所鐵絲網團團圍住

2019-03-03 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕在中國年度政治大戲「兩會」—中國人民政治協商會議及中國人民代表大會將分別於3日、5日召開，北京維安大升級，連出席「兩會」的「人民代表」下榻的賓館，也被鐵絲網圍住，引發中國網友熱議，有人嘲諷究竟是「人民怕代表，還是人民代表怕人民」。

法國國際廣播電台（rfi）報導，北京市一棟住著兩會代表的賓館被鐵絲網圍住的照片，日前在網路流傳引發討論，中國作家陸天明也在微博發文質疑，「保護好人民代表絕對應該。但需要用鐵絲網將住地保衛嗎？」

法廣援引作家陸天明的評論說：「我在北京四十多年來。年年有兩會，唯有這兩年看到動用鐵絲網包圍代表住地。用鐵絲網隔離人民和來開會的人民代表，是不是有點過分？給民眾一個什麼感覺。」但經查，陸天明已刪除這則發文。

在推特分享這張照片的中國網友則說，每一年都有兩會，「唯有登基後這兩年看到動用鐵絲網包圍代表住地」，直言「是不是有點過分？」、「這不是鐵絲網而是一道隔離人民的牆！！！」

《北京之春》名譽主編胡平在推特發文指出，「不但是把人民當敵人，也是把代表當敵人。就是要讓代表們知道：只准老老實實，不準亂說亂動」。

法廣指出，北京當前戒備森嚴，前往北京的乘客和郵件都要「二次安檢」，趙紫陽前秘書鮑彤、獨立記者高瑜等異議人士被高度監控，北京還禁止「低慢小」航空器飛行。

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