中國兩會樣板秀 「台灣省代表團」吹捧習五條

2019-03-07

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家領導人習近平提出「習五條」，邀請兩岸各黨、各界就「一國兩制台灣方案」進行「民主協商」。中國兩會最近召開，所謂「台灣省代表團」對「台灣方案」構想、實施積極建言，中國官媒也安排台商與台青呼應「習五條」。陸委會昨回應表示，「台灣省代表團」成員並非我國國民，完全不能代表二千三百萬台灣人民的民意。

建言協商兩制方案

中國今年在兩會期間，無論是人大或政協提出的工作報告，涉台部分都強調要貫徹落實習近平年初發表的綱領性文件「習五條」，此已成為中國對台工作方針。陸委會強調，政府對於中共「兩會」後將擴大推動「一國兩制台灣方案」、「民主協商」，會密切關注相關情形及人員往來狀況。我們尊重正常交流，但反對對岸利用相關交流平台進行統戰分化，以達其侵略台灣的目的。

中國官媒《海峽之聲》也以專題訪問台商與台青呼應「習五條」。在江蘇昆山創業八年的台商蔡曜謙受訪表示，「用『兩制』台灣方案來共同商議兩岸的未來，是民主的展現」；中華兩岸交流促進會名譽理事長蔡秉憲說，「要發揮好台灣青年社團在兩岸民主協商中的作用。」

樣板台青台商呼應

《海峽之聲》並報導，政協委員、全國台聯副會長楊毅周在台盟分組會議上表示，台聯委員可與「島內」有關黨派團體和人士就「兩岸關係和平發展的制度性安排」進行政治協商，在「兩制」台灣方案的民主協商中發揮重要作用。

全國政協委員、台盟中央常委駱沙鳴建議，開設網上海峽論壇，讓更多台胞參與討論。他也建議兩岸重啟「雙百論壇」，兩岸各推選百位民意代表進行面對面的互動，推動祖國和平統一的進程。「台籍」人大代表許沛對在「民主協商」中，兩岸民間社團的角色提出相關議案，她指出，「人心是最大的政治」，制約兩岸民間社團交流的阻力來自於台灣當局。

陸委會：非我國國民 不能代表台灣民意

陸委會表示，中共「人大台灣省代表團」成員非我國國民，完全不能代表台灣民意。中共「人大」代表形式上雖有立法、選舉等相關職權，但實質上僅是貫徹中共黨意的橡皮圖章，其各地選出的代表根本無法反映自己的民意，與民主國家的民主機制全然不同。

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