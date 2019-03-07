港府修訂「移交逃犯條例」泛民派議員：在港台人恐有安全隱憂

2019-03-07

〔記者鍾麗華、蘇芳禾／台北報導〕香港泛民派議員涂謹申、陳志全、朱凱迪及前議員羅冠聰一行四人昨拜會陸委會副主委邱垂正，涂謹申等人說明香港修正「移交逃犯條例」後，可能導致異議人士被遣送至中國，在港台人也可能出現安全隱憂。陸委會強調，歡迎港方運用既有機制，就個案與台灣展開合作，也呼籲港方能積極考慮與台灣簽訂司法互助協議。

訪陸委會 我籲台港簽司法互助協議

民進黨立委段宜康昨也在立法院司法委員會質疑，港方若修法通過，恐造成「台灣人觸犯中國法律，在香港轉機就被逮捕」，希望法務部要有公開態度。法務部長蔡清祥表示，會密切注意港府修法內容，必要時會提醒國人。

段憂心說，台灣社會對這件事沒有很在意，他希望法務部、陸委會應有公開態度，如果香港真的修法通過，是否要把香港列為「旅遊警示區」。司委會最後通過臨時提案，要求法務部積極關注修法內容及其影響，適時透過陸委會與香港提出協商。

去年二月一名香港男子在台殺害女友後逃回香港，台港缺乏司法互助引起關注。涂謹申昨指出，港府以本案為由，計畫修訂「移交逃犯條例」，向沒有訂定引渡協議的地區移交逃犯，可能導致異議人士被遣送至中國，在港台人也可能出現安全隱憂。

陸委會表示，本次港女命案，更凸顯出台港因不能進行相關司法合作，無法將罪犯繩之以法的困境。陸委會籲港府能以無涉於政治的務實態度，積極考慮與我方簽訂司法互助協議，從根本解決問題，確保公平正義能獲伸張。

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