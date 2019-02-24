德國樞機主教砲轟教廷 刻意銷毀兒童性侵案件資料

2019-02-24 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕德國樞機主教馬克思（Reinhard Marx）指稱教廷刻意湮滅性侵兒童的證據與涉案人員的資料，以保持天主教的聲譽。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）召集全球各地主教在梵蒂岡舉行會議，討論這10年來一直延燒教會的性侵議題，馬克思23日在會議中指稱：「可用以記錄惡行並指認有罪者的檔案被銷毀，或者從未被建立」、「被監控和噤聲的不是加害者，是受害者」、「對於犯行的起訴程序和方法刻意被不遵守，反倒被取消或推翻」。

他指出，教廷在處理性侵案件時應該公開透明，積極向大眾公布性侵案件的調查進度與細節，明訂針對兒童性虐待的相關規定，一再掩蓋醜聞，將造成大眾對天主教會的不信任。

據了解，德國主教會議曾發布1份報告，是關於1946年至2014年間，有將近3700名未成年人，在德國遭到神職人員毆打，而這些受害者以男孩居多，報告作者說，這些受害者只是冰山的一角。調查顯示，許多主教為了保持聲譽，只將被指控毆打未成年人的牧師們轉調其他教區。而馬克思曾親自向數千名被德國教會神職人員性侵犯的受害者道歉，並說肇事者必須被繩之以法。

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