兩面生活？法國社會學家：教會裡80％神父是同性戀

2019-02-17 16:59

〔即時新聞/綜合報導〕法國社會學家、同性戀的馬特爾(Frederic Martel)的新書《梵諦岡的衣櫃裡(In the Closet of the Vatican)》,記述4年來暗訪超過1500名神職人員的調查,內容稱許多神職人員過著「兩面生活」,還稱教會裡5個神職人員中,有4個就是同性戀。

據《法新社》報導,馬特爾稱梵諦岡內幾乎都是同性戀,過去50年來教會在道德立場上大多有解釋權,但事實上教會內部正在搖擺。馬特爾表示,教廷對於性議題的態度出現快速變化,大概是在1960到1970年代,教廷為了掩蓋內部的秘密,不得不表現出對同性戀的厭惡。「我已經開始了解如何引述教宗方濟各(Pope Francis),這個機構建立在謊言、兩面生活和虛偽之上。」

馬特爾說,這種掩蓋事實的作風對教會帶來最大的副作用,正是接二連三動搖教會根基的性虐兒童事件,雖然性虐與同性戀毫無關聯,但因主教害怕媒體知道教會隱藏的秘密,也一併包庇了虐兒神父。

據《CNN》報導,馬特爾的調查也引起爭議,由於新書於20日才正式發行,許多人關心「80%神職人員是同性戀」的依據為何?此外,馬特爾的調查方法較少使用傳統記者的方法,如錄音或文字文件,來源有待考證。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/