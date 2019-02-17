兩面生活？法國社會學家：教會裡80％神父是同性戀

2019-02-17 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕法國社會學家、同性戀的馬特爾（Frederic Martel）的新書《梵諦岡的衣櫃裡（In the Closet of the Vatican）》，記述4年來暗訪超過1500名神職人員的調查，內容稱許多神職人員過著「兩面生活」，還稱教會裡5個神職人員中，有4個就是同性戀。

據《法新社》報導，馬特爾稱梵諦岡內幾乎都是同性戀，過去50年來教會在道德立場上大多有解釋權，但事實上教會內部正在搖擺。馬特爾表示，教廷對於性議題的態度出現快速變化，大概是在1960到1970年代，教廷為了掩蓋內部的秘密，不得不表現出對同性戀的厭惡。「我已經開始了解如何引述教宗方濟各（Pope Francis），這個機構建立在謊言、兩面生活和虛偽之上。」

馬特爾說，這種掩蓋事實的作風對教會帶來最大的副作用，正是接二連三動搖教會根基的性虐兒童事件，雖然性虐與同性戀毫無關聯，但因主教害怕媒體知道教會隱藏的秘密，也一併包庇了虐兒神父。

據《CNN》報導，馬特爾的調查也引起爭議，由於新書於20日才正式發行，許多人關心「80%神職人員是同性戀」的依據為何？此外，馬特爾的調查方法較少使用傳統記者的方法，如錄音或文字文件，來源有待考證。

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