史上首宗！性侵兒童逾20年 前華府大主教遭解除神職

2019-02-16 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕已退休的天主教前華府樞機總主教麥卡里克（Theodore McCarrick）去年被證實曾犯下性侵惡行，因此請辭退出樞機團，今日梵蒂岡宣布，教宗方濟各已經進一步解除麥卡里克的神職。

綜合外電報導，梵蒂岡今日宣布，現年88歲的前華府樞機總主教麥卡里克因為曾犯下多起兒童性侵案，今年1月被正式判刑，教宗方濟各也在2月決定正式解除他的神職。麥卡里克成為史上第1位因性侵害被解除神職的樞機主教。

麥卡里克去年遭證實從大約50年前、於紐約擔任司鐸時起，就開始性侵教區的未成年人，總共犯行超過20年。麥卡里克於7月自行請辭樞機團職務，之後便一直待在美國堪薩斯州（Kansas）的1座修道院至今，不被天主教會允許參加聖禮與彌撒。

從去年性侵案爆發之後，天主教教宗方濟各遭指控早就知情卻未懲處，在天主教信眾中聲望大跌，不少信眾希望方濟各請辭負責。為了緩解不滿的聲浪，天主教教會決定今年2月21日至24日將召集全球主教參加梵蒂岡會議，會議主要聚焦於天主教會內的性侵問題，以及如何保護天主教會內的兒童。

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