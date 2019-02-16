史上首宗！性侵兒童逾20年 前華府大主教遭解除神職

今日梵蒂岡宣布，教宗方濟各已經解除曾犯下性侵案的天主教前華府樞機總主教麥卡里克的神職。（資料照，法新社）

今日梵蒂岡宣布，教宗方濟各已經解除曾犯下性侵案的天主教前華府樞機總主教麥卡里克的神職。（資料照，法新社）

2019-02-16 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕已退休的天主教前華府樞機總主教麥卡里克（Theodore McCarrick）去年被證實曾犯下性侵惡行，因此請辭退出樞機團，今日梵蒂岡宣布，教宗方濟各已經進一步解除麥卡里克的神職。

綜合外電報導，梵蒂岡今日宣布，現年88歲的前華府樞機總主教麥卡里克因為曾犯下多起兒童性侵案，今年1月被正式判刑，教宗方濟各也在2月決定正式解除他的神職。麥卡里克成為史上第1位因性侵害被解除神職的樞機主教。

麥卡里克去年遭證實從大約50年前、於紐約擔任司鐸時起，就開始性侵教區的未成年人，總共犯行超過20年。麥卡里克於7月自行請辭樞機團職務，之後便一直待在美國堪薩斯州（Kansas）的1座修道院至今，不被天主教會允許參加聖禮與彌撒。

從去年性侵案爆發之後，天主教教宗方濟各遭指控早就知情卻未懲處，在天主教信眾中聲望大跌，不少信眾希望方濟各請辭負責。為了緩解不滿的聲浪，天主教教會決定今年2月21日至24日將召集全球主教參加梵蒂岡會議，會議主要聚焦於天主教會內的性侵問題，以及如何保護天主教會內的兒童。

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