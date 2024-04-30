為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

抵制醫療改革！南韓首爾兩大學醫院今暫停門診及手術

南韓圓光大學醫院醫師29日集體遞交辭呈後，紛紛脫下白袍離場。（歐新社）

南韓圓光大學醫院醫師29日集體遞交辭呈後，紛紛脫下白袍離場。（歐新社）

2024/04/30 09:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓五大醫院中的首爾大學醫院和延世大學附屬世福蘭斯醫院，30日將休診1天，暫停手術和門診。但針對急診、重症和住院患者的診治工作仍正常進行。

《韓聯社》報導，南韓政府計劃自明年起，將醫學院招生名額由原本的3000人增至5000人，好讓南韓至2035年能較目前增加1萬名醫師；孰料計畫遭現職醫師反彈並發動罷工，雙方陷入僵局。

在南韓首都圈地區，盆唐首爾大學醫院的508名教授30日大部分休診；龍仁世福蘭斯醫院和高麗大學安山醫院也休診。在非首都圈地區，位於慶尚南道晉州市的慶尚國立大學醫院30日休診。

五大醫院中，首爾峨山醫院下月3日將酌情暫停門診和手術；首爾聖母醫院自下月3日起，每週五暫停門診和非急診手術；三星首爾醫院教授選擇在每週沒有門診和手術的日子休診。

此外，蔚山大學醫院、建陽大學醫院也將於下月3日休診；忠北大學醫院則自本月5日起堅持每週五休診。

不容樂觀的是，「大韓醫師協會」反對政府醫學院擴招政策的力道恐將進一步升級。全國醫學院教授緊急對策委員會本月26日召開全體會議，商定在政府宣布擴招時重新討論休診時間，每週一天的休診時間恐有所增加。

將於5月1日正式就任的下屆「大韓醫師協會」會長林賢澤日前也表示，如果政府不取消醫學院擴招計劃，醫界將不再參與任何協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
醫學院教授也請辭 南韓醫改抗爭擴大
2024/03/17 05:30

醫學院教授也請辭 南韓醫改抗爭擴大
開鍘！ 南韓政府：違反「返崗令」醫師將吊銷執照
2024/03/21 14:36

開鍘！ 南韓政府：違反「返崗令」醫師將吊銷執照

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
更強硬！南韓醫協新任會長嗆「繼續與政府抗爭」
2024/03/27 09:39

更強硬！南韓醫協新任會長嗆「繼續與政府抗爭」
南韓急診量能不足拒收病患 疑釀多起死亡事件
2024/04/18 14:20

南韓急診量能不足拒收病患 疑釀多起死亡事件

頤昌建設林口再推新案 職匠精神精鑄好邸
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播