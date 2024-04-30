抵制醫療改革！南韓首爾兩大學醫院今暫停門診及手術

南韓圓光大學醫院醫師29日集體遞交辭呈後，紛紛脫下白袍離場。（歐新社）

2024/04/30 09:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓五大醫院中的首爾大學醫院和延世大學附屬世福蘭斯醫院，30日將休診1天，暫停手術和門診。但針對急診、重症和住院患者的診治工作仍正常進行。

據《韓聯社》報導，南韓政府計劃自明年起，將醫學院招生名額由原本的3000人增至5000人，好讓南韓至2035年能較目前增加1萬名醫師；孰料計畫遭現職醫師反彈並發動罷工，雙方陷入僵局。

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在南韓首都圈地區，盆唐首爾大學醫院的508名教授30日大部分休診；龍仁世福蘭斯醫院和高麗大學安山醫院也休診。在非首都圈地區，位於慶尚南道晉州市的慶尚國立大學醫院30日休診。

五大醫院中，首爾峨山醫院下月3日將酌情暫停門診和手術；首爾聖母醫院自下月3日起，每週五暫停門診和非急診手術；三星首爾醫院教授選擇在每週沒有門診和手術的日子休診。

此外，蔚山大學醫院、建陽大學醫院也將於下月3日休診；忠北大學醫院則自本月5日起堅持每週五休診。

不容樂觀的是，「大韓醫師協會」反對政府醫學院擴招政策的力道恐將進一步升級。全國醫學院教授緊急對策委員會本月26日召開全體會議，商定在政府宣布擴招時重新討論休診時間，每週一天的休診時間恐有所增加。

將於5月1日正式就任的下屆「大韓醫師協會」會長林賢澤日前也表示，如果政府不取消醫學院擴招計劃，醫界將不再參與任何協商。

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