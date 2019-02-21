面對醜聞！教宗召集190名主教討論性侵議題

2019-02-21 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕天主教會去年起頻頻爆出性侵醜聞，今日教宗方濟各召集了全球共190名主教，舉辦「教會未成年人保護會議」，呼籲天主教會放棄消極的態度，積極處理性虐待問題。

綜合外電報導，教宗方濟各今日召開為期4天的「教會未成年人保護會議」，共有190名全球各國的主教到場，本次會議旨在告訴全球的主教，不只是涉嫌犯案的主教們，其他主教也有責任積極處理教會的兒童性侵案。

教宗方濟各在會議中告誡眾主教們，「聆聽那些尋求正義的孩子們的呼喊」，儘管方濟各積極想訂立有效、具體的防範措施，但他對這次會議的期待相當低，也希望外界不要過於期待會議結束後「會有任何奇蹟發生」。不過這次會議的籌備團隊卻認為，會議能夠組成，已經是天主教會在性虐待議題的一大轉捩點，從過去的「否認問題」，轉向積極處理。

天主教會接連爆出性侵、性騷擾醜聞，讓天主教會與教宗方濟各的聲望不斷下跌，去年教宗公開承認他在智利神父的性侵案上處理不當，誓言將會「重新伸張正義」，才促成了本次會議。

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