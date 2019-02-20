瘖啞男涉性侵11名男童 稱曾被老師性侵才出現偏差

2019-02-20 16:00

［記者楊政郡／台中報導］張姓瘖啞男子從特教學校畢業後常回校當志工，輔導學弟妹們，從2015年6月至2017年7月間連續性侵猥褻男童、或夏令營學員，人數達11人，他供稱在校時就被老師及他人性侵，造成他錯誤性觀念，台中地院一審依強制性交等罪判9年6月，台中高分院認為他與部分被害人和解，且坦承面對司法，改判8年2月。

二審法官認為，被告自幼瘖啞所受教育有受限，而犯後積極面對司法調查，甚至將原先警方未發現的部分主動自首，被告自幼在聽障中心成長，曾遭他人性侵，甚至聽障中心老師亦為性侵之加害者，導致被告性觀念偏差，衡酌被告在封閉、偏差之環境成長，從被害人轉成加害人，原審判決量刑過重，給予減判。

台中高分院判決書指出，張男高職畢業後，因個性熱忱，常不定期回聽障中心擔任志工，負責協助管理秩序、照顧中心內其他學員。但從2015年6月至案發2017年7月，竟將滿14歲未滿18歲男學弟多人，帶到寢室、廁所或在校外，或夏令營、冬令營期間，先後猥褻撫摸男童生殖器，或以假陽具插入男童肛門，還有拍下猥褻照片等，總計性侵11名學員數十次，此案經被害人告訴父母後報警查獲。

而更勁爆的是，張男在偵查期間，供稱他曾被性侵，甚至被聽障中心老師性侵，才導致有這種錯誤的性觀念。

他喜歡拍攝男童生殖器照片，還常以黑色假陽具（未扣案）插入男童肛門，還曾以自己的陰莖插入男童肛門而為性交行為，或以手指插入男童肛門，而自己再一手拍照，存檔在自己的手機內，供自己欣賞。

合議庭認為，被告已與3被害人達成和解，積極與其他被害人溝通，查無前科紀錄，改判8年2月。

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