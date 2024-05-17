疑助涉案律師藏錢 法官送評鑑

法官石育恩捲入律師鄭鴻威涉詐疑雲，橋院下午開法官自律委員會後，決議將他移送法官評鑑委員會議處。（記者鮑建信攝）

2024/05/17 05:30

石育恩稱委託購屋款 無不法

〔記者鮑建信／高雄報導〕橋頭地院法官石育恩捲入律師鄭鴻威涉詐案疑雲，橋院昨天召開法官自律委員會，石育恩出席說明鄭交付三百萬元買屋等過程，堅稱沒有不法情事，不過院方認為他與律師有金錢往來，違反法官倫理等規範，決議移送法官評鑑委員會議處。

橋頭地院：金錢往來違倫理

律師鄭鴻威等多名律師涉嫌洩密等案，被台北地檢署羈押、起訴後移審，地院法官開接押庭，蒞庭檢察官驚爆鄭曾將三百萬元，交給橋頭地院法官石育恩藏匿在辦公室。

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橋頭地方法院知悉後，立即展開調查，石的說詞與鄭相同，因他曾在建設公司工作，這筆錢是鄭委託買預售屋的款項。

橋院日前發布聲明指出，石男今年三月間陳報，他尚未分發至橋院擔任法官前，曾代朋友轉交律師費給涉案律師；而收受現金部分，院方是從媒體報導中知悉，並已展開調查釐清真相。

昨天下午橋院召開法官自律委員會，石育恩到場說明後，院方認為他任職法官期間，與鄭姓律師有金錢往來，違反法官倫理等規範，決議送交法官評鑑委員會議處；至於轉交律師費部分，不在本次審議範圍內。

據了解，石育恩在委員會上堅稱，這筆錢是鄭鴻威委託的購屋款，未涉及不法。

石育恩為政治大學畢業、司法官學院六十二期結業，去年八月底分發到橋頭地院任職，原本擔任一般刑庭法官，此案爆發後，改調刑事簡易庭法官。

依法官法等規定，法官評鑑委員會由法官和律師各三名、一名檢察官和六名社會公正人士所組成，十三人互推召委和副召委各一人。

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