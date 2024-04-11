自由日日shoot》感情債曾鬧上社會新聞／阿羅哈怨偶 破鏡重圓

阿羅哈董事長陳瑞鈴（前排右二）、前夫官純良（右一）放下多年恩怨，為守護公司及小孩，和好共同抵禦外侮。（圖為家族三代聚餐，記者吳仁捷翻攝）

2024/04/11 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕昔日阿羅哈客運公司轉型，在新北市淡水購地作為新的營運基地，卻遭人恐嚇取財一千三百萬元，董事長陳瑞鈴與女兒面對欺壓，由當過警察的前夫官純良出面，二人過去翻臉鬧上社會版面，如今為了兒孫、家族事業，已放下多年恩怨。

陳瑞鈴、官純良這對離異夫妻之間的恩怨，堪比電視劇曲折，兩人曾關係破裂，互咬對方不是，刑警出身的官純良於二○○七年唆使黑道到阿羅哈客運公司台北縣泰山調度場與三重保養廠連續縱火被捕，二○一二到二○一五年間入獄服刑。

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六十七歲的官純良表示，他在「進修」後已重新做人，與前妻陳瑞鈴的恩怨早已釋懷，兩人復合後，遇到兒孫生日或重大節日，全家都會一起團聚，每天也由他接送孫子，一家人相當溫馨。

官純良說，他在「進修」期間受洗，目前與前妻陳瑞鈴、兩名女兒全家都是虔誠基督徒，他也到教會講見證，希望讓感情不睦的夫妻，幫助其它類似遭遇的人、有一個啟示作用。

官純良這次挺身而出，出面捍衛阿羅哈基地，讓陳瑞鈴也很感動，陳瑞鈴說，前夫官純良已受到法律制裁，她已放下對他的恨，她承認他是好爸爸，守護女兒馬場，也堅守公司基地。

阿羅哈客運公司創立於一九九九年，從台北火車站野雞車起家，曾於二○一七年於中山高北上岡山路段發生六死十一傷事故；二○一九年也在中山高彰化戰備道發生翻落邊坡意外，造成三死十三傷慘劇，二○二二年交通部核定國道客運停業。

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