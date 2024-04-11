自由日日shoot》囂張惡霸聯手里長堂姪 攔路勒索逾千萬過路費

地痞葉清聯（紅色箭頭）得知阿羅哈完成土地交易後，強行運來多塊巨石塊阻擋出入口，要價一千萬通行費。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/11 05:30

鎖定阿羅哈三千坪新基地

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水地痞葉清聯涉嫌勾結擔任賢孝里長的堂姪葉振昌及其兄葉振祥，黑白道夾擊，對至少三名想在祖產上整地、蓋屋的葉氏宗親們強索買路財，適逢「阿羅哈」轉型通運（遊覽車）也向另兩名同宗購買近三千坪新基地，葉清聯向地主勒索一千萬元通行費不成，改結合葉振昌，聯手干擾阿羅哈董事長陳瑞鈴女兒經營的「三一馬場」，封閉基地、馬場東西兩端出入口，分別勒索一千萬元、三百萬元，士林地檢署月初發動查緝，逮捕葉清聯、葉振昌、葉振祥兄弟及李姓房仲四人，依組織犯罪、恐嚇取財及妨害自由等送辦，不排除案情向上發展。

房仲也有份 組織犯罪送辦

檢調接獲葉氏宗親檢舉，指他們位於淡水公埔子段，賢孝里內的丘陵地祖產，想整地、修建房子之際，在當地經營「八二八會館」民宿的五十六歲葉清聯出面佯稱受宗親委託，或假借與宗親有糾紛，巧立名目要求給予數百萬元通行費，宗親不從，找同宗賢孝里長葉振昌協調，但實則葉清聯跟葉振昌根本是一夥的，葉清聯找混混騷擾，葉振昌則找區公所等公部門干預，而其兄葉振祥出面說可處理，雙方一搭一唱，三名宗親不依，就阻擋出路、甚至調來貨櫃阻擋用地。

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堂叔姪魚肉鄉里 橫行3年

檢調發現葉家三名地頭蛇三年來，以相同手法魚肉橫行鄉里，行徑囂張，一查赫見葉清聯、葉振昌等人眼見阿羅哈通運也在當地買下近三千坪基地，認為財團上門機不可失，也以同樣手法強行下手，而且葉清賢及里長葉振昌、葉振祥兄弟檔各自阻擋新基地及陳瑞鈴女兒經營的三一馬場東、西向出入口，攔路求財。

上噸石塊、賓士車擋通道

據透露，葉清聯向兩名同宗地主強索一千萬通行費不成，得知阿羅哈已買到同宗的土地，竟堆置七塊一噸重石塊，阻擋東側出口，嚴重影響基地、馬場運馬、運草車及學校團體等出入，更向陳瑞鈴開價一千萬通行費；同一時間，葉振昌也關閉阿羅哈相關產業西側出口，還開來個人賓士車擋道，指稱受宗族委託，兄弟檔向陳瑞鈴強索三百萬元通行費。

陳瑞鈴說，她為此曾跟葉清聯到蔡姓市議員處協調，要求以三百萬元一起解決東西向擋道，但里長兄弟檔卻說各自處理東西兩邊出口的路障，協調不成，陳瑞鈴前夫官純良調來停用客運車，停在里長賓士車前反擊，加上葉家宗親群起反抗檢舉，司法介入調查，整起事件才曝光。

地痞葉清聯得知阿羅哈完成土地交易後，強行運來多塊巨石塊及賓士車（見圖）阻擋東西兩側出口，要價一千萬通行費。（記者吳仁捷翻攝）

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