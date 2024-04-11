自由日日shoot》里長假裝協調 ３宗親也被強索千萬權利金

新北市淡水地痞葉清聯涉嫌勾結擔任賢孝里長的堂姪葉振昌（見圖）及其兄葉振祥強索過路費。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/11 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕士林地檢署偵辦新北市淡水區地痞葉清聯勾結里長葉振昌及其兄葉振祥等人恐嚇取財案，查出葉清聯與葉振昌不僅對阿羅哈基地、三一馬術莊園攔路恐嚇取財，連自家宗親要蓋房子，葉清聯也以相同手法對至少三人勒索上千萬元通行費及土地，宗親如不從，它們竟直接調來貨櫃屋擋路，里長葉振昌還會佯裝出面協調，實則配合葉清聯合謀演戲，葉家宗親看不下去向檢調檢舉，並向本報爆料。

葉氏宗親無奈指出，葉清聯去年十月間得知兩名宗親長輩賣地給阿羅哈，因不滿沒抽到佣金，向兩名長輩強索一千萬元權利金被拒，期間更要求董事長陳瑞鈴二度到蔡姓市議員服務處協調毀約仍遭拒，葉清聯以阿羅哈西側出口有他兩坪大私地為由，堆放七塊大石塊擋路、灌漿，還在入口噴漆，打擊馬術俱樂部形象觀感。

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租地給他 也遭索討百坪地

宗親更爆料，另名宗親曾出租地給葉清聯，反遭葉清聯恐嚇，強索上百坪土地未遂，宗親當時報案自保，痛批葉清聯、葉振昌等人魚肉宗親。

記者昨向葉清聯查證，他淡淡的說，「那些攏處理好啊，會館也沒開了」；賢孝里長葉振昌回應，對方是財團，他們只是老百姓，目前沒什麼好回應的，也無法與阿羅哈對抗；他還表示之前里民也檢舉阿羅哈整地，也是不了了之，並說「有錢才是大哥」，無力與他們對抗。

李姓房仲回應，該案根本是大烏龍，他完全沒參與恐嚇取財，他跟同學葉清聯、里長都覺得很委屈，質疑有錢的就可以主導司法，希望社會自有公斷。

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