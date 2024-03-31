司進會：緩刑應考量有無賠償及獲原諒

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2024/03/31 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕對於檢警抓人、法院放人一事，台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，檢察官位居查緝第一線，對被害人感同身受，並非無的放矢，法官應考量被告是否有賠償、獲得被害人原諒，再決定是否予以緩刑。

詐欺惹民怨 科刑 應脫離歷史窠臼

何俊英表示，量刑屬法官的審判核心，但也應考量被害人感受及刑事政策走向，近年國人對詐團深惡痛絕，立法機關不斷調高刑度，法官量刑理應高於修法前的過往平均值，才符合立法意旨，法官科刑時應脫離歷史窠臼，重新建立新的量刑準則。

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何俊英認為，法官應考量詐欺犯是否認罪、有無誠意和解、是否道歉、有無填補被害人損害，並參酌被害人意見，再決定是否給予緩刑機會；若緩刑期間再犯詐欺，則顯示無悔改之意，除應撤銷緩刑，另可考慮羈押。陳女三個詐欺罪總刑期共三年，但定應執行僅一年二月，法官面對詐欺民怨高漲，應勇於提高刑度，加深司法威信與嚇阻力。

何指出，詐欺被告若想獲得刑度恩典，偵審時就應認罪、道歉、賠償，盡力獲得被害人宥恕，入獄後憑勞作賺錢償付被害人損失，並納入假釋審核標準，並非入牢就斷送生涯。

伯衡法律事務所高雄所長徐弘儒說，近來詐欺案越來越少判緩刑，主因是被害人眾多，但報案時間有別，若先判緩刑，再追加起訴其他被害人案件，量刑上非常麻煩。徐弘儒呼籲千萬不要提供帳戶給詐團，因為戶頭內的金流都屬不法所得，提供帳戶者恐怕賠不完。

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