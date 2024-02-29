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自由日日shoot》走私毒品是重罪 柬關回台恐再關

走私毒品是重罪。（資料照）

走私毒品是重罪。（資料照）

2024/02/29 05:30

〔記者邱俊福、賴仁中／綜合報導〕近年柬埔寨除了全力打詐，該國肅毒局也與我國等國家進行國際合作交換情資，展開強力查緝毒品行動，近半年來已破獲多起重大毒品案，但在破案的背後，令人心驚又憂慮的是，除了前赴柬國合法營生的台商，竟然也有許多台灣人赴柬「搞毒」，事實上多數人只是毒梟的馬前卒，是隨時可以被犧牲的外圍分子；刑事局提醒國人，柬國不僅打詐、也嚴打毒品，呼籲國人切勿以身試法。

四台男製毒恐判無期

據了解，台人在柬國涉入毒品案最多的是協助運毒，其實就是跑腿，這是風險最高、最易被抓的一群。

也有「級數」高者參與製毒，柬國警方前年五月在該國首都金邊一處水果園破獲煉毒集團，查扣一千四百斤毒品；被逮的四名台灣人，有三人是製毒師傅，四人均遭柬國依「毒品法」起訴。

法界人士說，依柬國法律，製造八十公克以上毒品就可能被判二十年以上徒刑；該案查扣巨量的毒品，一旦定罪，有可能被判無期徒刑而遭終身監禁。

至於運毒落網的台灣人，若依我國法律，運輸二級毒品刑度為十年以上至無期徒刑，運輸三級毒品為七年以上徒刑；台人在柬國運毒個案，運二級毒品安非他命、三級毒品K他命皆有，雖不至於判死，但刑度通常比我國更重，若捲入數量大的運毒案，獲判無期徒刑、或二十至三十年徒刑，並不罕見。

柬國監所的環境，無論衛生、使用空間、管理等各方面都不佳，在該國坐牢與受苦刑無異，故當「晚安小雞」二人在柬國直播造假被判刑二年，隨即有網友以「二年後可能走不出監獄」形容，既有嘲諷、也有替他們憂慮之意。

此外，製毒或運毒都是重罪，我方也有司法管轄權，台人在境外因毒落網入獄後，服完刑被驅逐回台，還會面臨我國司法機關的追訴。

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