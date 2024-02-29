自由日日shoot》自柬扮僧運毒 台日兩地落網

我國與柬埔寨查緝毒品不手軟，圖為兩地警方攜手美國緝毒局，破獲七八九公斤K毒，逮捕以天道盟不倒會陳姓副會長為首的多名台籍成員。（資料照）

2024/02/29 05:30

〔記者王定傳、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕跨國毒梟吸收台灣人擔任運毒交通，頻頻從柬埔寨向我國、日本等國扣關！

跨國毒梟吸收台人頻扣關

去年九月間，一名劉姓台籍男子身穿喇嘛僧服袈裟，將九點九公斤K他命毒品綁藏身上，闖關來台時被逮；上月間又有一名台籍劉姓男大生同樣扮成僧侶，將六公斤安非他命藏在身上，搭機抵日時在成田機場海關被查獲。我方調查，兩名劉姓男子均是同一個跨國運毒集團的「先遣人員」，擔任集團最外圍的監控同夥或運毒交通任務，二人近日分別被台北地檢署及日本司法單位起訴。

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北檢追查，二十五歲男子劉靖庭受國際販毒集團指示，去年九月自柬埔寨首都金邊市走私三級毒品K他命來台，為掩人耳目，竟剃成大光頭、穿喇嘛僧服袈裟，將K毒藏在身上，約定事成後給予數十萬元報酬，集團另外派兩名集團成員陪同並監控。

同一集團犯案 二人起訴

劉嫌當時將五十小包、總重九點九公斤的K他命纏綁在身上，由於他裝扮怪異，且是註記對象，搭機抵台時海關鎖定他加強查驗，果然搜出毒品，調查局將劉移送法辦，檢方聲押禁見獲准，近日起訴；案發時兩名共犯見同夥失風，馬上搭機潛逃出境。

我方查出，當時負責監控劉男的共犯之一，是廿一歲我國籍男大生劉承翰。他逃回柬埔寨後，竟在今年一月廿五日同樣穿著袈裟，將重六公斤、市價大約日幣三‧七億元（新台幣七千九百萬元）的安非他命分成四十袋，以保鮮膜纏在腹部及腿部上，裡面穿著緊身衣固定，從柬埔寨搭機前往東京成田機場，闖關時被成田海關察覺怪異，攔查後搜出毒品。

男大生10天兩度入境日本 露餡

綜合日本媒體報導，劉嫌被捕後供稱，他於一月十五日就以相同穿著入境日本，因未遭到懷疑，覺得風險很低，才會在短短十天內二度入境，未料引起日本海關注意而落網；日本檢方以違反興奮劑取締法將他起訴。

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