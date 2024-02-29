自由日日shoot》詐騙甫稍歇 台人赴柬國涉毒激增

我國與柬埔寨查緝毒品不手軟，圖為兩地警方攜手美國緝毒局，破獲七八九公斤K毒，逮捕以天道盟不倒會陳姓副會長為首的多名台籍成員。（資料照）

2024/02/29 05:30

〔記者邱俊福、林嘉東／綜合報導〕台灣黑幫與柬埔寨詐騙集團合作，誘騙多國「豬仔」前往詐騙園區囚禁凌虐而引發國際關注，促使柬國全力打詐，眾多台人被逮；事實上除搞詐，也有不少台灣人前往柬國擔任毒梟的旗下成員或運毒交通，柬國政府今年來破獲兩件最大宗、數量均逾一公噸的毒品案，共犯中竟然都有台灣人。

近兩個月逾10人被逮

我方初步統計，僅今年一、二月，已有逾十名國人在柬國涉入毒品案或助毒梟運毒出境遭逮；現今行跡可疑的台人，已成柬國執法部門加強注意的對象。

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據了解，柬國警方上月廿日查察一宗跨國走私毒品案，在該國柴盛區一輛被遺棄的SUV休旅車上，起獲逾一公噸的安非他命毒品，隨後柬警全力追查棄車逃入附近森林的嫌犯，有五名台籍男子陸續遭到逮捕。

企圖運1.5噸毒品來台

僅僅兩天後的上月廿二日，柬國緝毒單位在施亞努省（Sihanoukville）海域，攔截一艘企圖走私毒品到台灣的運毒船，在船上發現一包包以黑色麻布袋盛裝的毒品，經清點為高達一點五噸的安非他命、K他命等毒品，逮捕的五名嫌犯，有二名為台籍，二名中國籍與一名新加坡籍，警方正持續追查毒品來源，擴大偵辦中。

上述兩件大案之外，本月廿一日，柬國警方也在首都金邊市桑園區、萬景崗區查緝毒品，逮捕吳姓、林姓、莊姓等三名台籍男子，起獲十六公斤搖頭丸、K他命及逾五公斤製毒原料，柬警與我國刑事局國際科交換資訊後，查知吳、莊二人是在台涉及詐欺案的通緝犯。

此外，柬埔寨警方於去年十二月十五日凌晨三時多，在柬、越邊境柴楨省巴維市武裝突襲一間名為「南洋89」的KTV，破獲製販毒品案，起獲逾十五公斤毒品、一批製毒原料與大批製毒設備，還查獲三把手槍、一五○顆子彈，過濾五十名被帶回的嫌犯身分時，查出有五名台灣人，二名柬國人、四十三名越南人。

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