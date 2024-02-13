白沙屯媽祖進香太夯 網傳代報名詐財

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖南下徒步進香成為宗教盛事，圖為白沙屯媽祖聖像。（記者張勳騰攝）

2024/02/13 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖南下徒步進香，將從二月十六日起至三月十四日受理報名，近三年來，在進香之前的報名期間，有不肖人士在網路上貼文，可代為報名但須加收手續費，不少信眾因無防備之心而遭詐騙。拱天宮管理委員會昨重申，拱天宮並未提供網路報名，若信眾無法到場報名，一定要找熟識的親友協助報名，以免受騙上當。

拱天宮：未提供網路報名 籲信徒勿上當

苗栗縣白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬觀察發現，近三年來，在網路社群出現白沙屯進香代為報名情形，不肖人士利用信徒的善心，詐騙許多信眾的報名費，金額從千元到三、四千元不等，有些信眾事後發現，根本未報名成功，才知受騙，只好自認倒楣，並未報警。

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駱調彬分析，因為拱天宮並未開放網路報名，才會衍生出代為報名的現象，委託代為報名的大多是國外信徒及住比較遠、抽不出時間專程跑一趟拱天宮的信眾。駱調彬指出，在網路上PO代報名的訊息，屬網友私下的行為，拱天宮也無法約制，只能請信徒自行判斷小心注意。

近年來，因白沙屯媽祖徒步進香超過十一萬人次參與，白沙屯媽祖結緣品也愈來愈多，亦發現有不肖之徒假借製作結緣品募集資金，後來發現找不到人及數量不足情形，呼籲信眾要小心。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，為了不讓有些人想利用網路進行詐騙，拱天宮一直未開放網路報名，信眾必須到拱天宮現場報名，惟近年來，多次接獲信眾反映，因網路報名未收到背心、帽子等配件，甚至發現未完成報名，經宮方解釋後，才知是遭網路詐騙。

陳春發強調，拱天宮從未委託任何一個單位受理網路報名，反倒是有多位熱心的信眾，免費替無法到場報名信眾服務，宮方可提供相關資訊，有需求者可電洽：（○三七）七九二○五八。

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