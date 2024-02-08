國小棒球教練 爆性侵球員 犯案逾10年 至少10多人受害

南投某國小棒球隊爆出性侵案，一名單身教練涉嫌性侵小球員，犯案超過10年，南投法院裁定羈押禁見。。（記者劉濱銓攝）

2024/02/08 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕曾獲杏壇芬芳獎、南投某國小五十五歲單身黃姓教師，兼任學校棒球隊教練，涉性侵男童球員超過十年，至少十多人受害，南投地檢署六日發動搜索，認為黃犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准，後續也將回溯追查，釐清是否有更多受害人。

近期爆性平案件 黑歷史才被揭發

據了解，黃嫌從師範學院畢業後投入教職，在該校服務並兼任教練廿多年，平時對學生相當好，課後還會陪同課輔，並曾獲杏壇芬芳獎，但近期在校卻爆發性平案件，過往對男學童的性侵「黑歷史」才被揭發。

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黃嫌犯案逾十年，至少十多人受害，有的已成年，最近因檢警調查黃嫌性侵，才有受害人願意出面，並有六人指證曾遭黃嫌侵害。由於黃嫌犯案歷程相當久，有多人不只一次受害，甚至傳出黃過去就曾因性侵案與被害人和解，詎料後來故態復萌，持續對男童猥褻、性侵。

六人指證曾遭侵害 法院裁定羈押

南投縣政府教育處表示，事發學校已依照性平法啟動調查，成立調查小組釐清案件，目前該教師也已停聘，後續會持續督導學校，至於黃曾因性侵與被害人和解，並持續在校任教，這部分還需進一步釐清。

事發學校回應，該名教師平時表現正常，看不出會對學生做出踰矩行為，至於黃曾有性侵和解情事，校方對此表示不清楚。

檢方表示，黃嫌涉犯妨害性自主案件，六日訊後認為黃嫌犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串證人及反覆實行犯罪之虞，當晚法院即裁定羈押禁見。

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