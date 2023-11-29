爭產下毒手 華爾街女神偕母殺姑

「華爾街女神」陳莉婷涉嫌與母親胡青青對姑姑行兇。圖為陳母胡青青走進大樓電梯裡，準備趁被害人返家時，從後腦襲擊。（記者姚岳宏翻攝）

2023/11/29 05:30

陳莉婷負責把風 母持鐵鎚擊後腦 殺人未遂起訴

〔記者錢利忠、姚岳宏／台北報導〕自稱以十萬元投資美股賺到上億元身家的「華爾街女神」陳莉婷，沒證照卻收費開班傳授投資心法，今年九月才被高等法院依非法經營期貨顧問事業罪判刑一年、緩刑四年；她的前案官司還未定讞，竟又因爭奪數億元家產而捲入殺人未遂官司；台北地檢署認定她涉嫌與母親胡青青對姑姑行兇，昨依殺人未遂罪將陳女、胡婦及其兩位男性友人起訴。

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這起因爭奪家產所衍生的殺人未遂案件，發生於今年九月，胡青青不滿小姑為了家產分配問題，與她對簿公堂，胡竟找女兒陳莉婷幫忙把風，另請來楊、詹姓等兩位男性友人幫忙，謀劃攻擊小姑。

檢方查出，楊男於案發前曾陪胡婦去買作案用的凶器鐵鎚，案發當天，詹男開車載胡、陳母女至被害婦人位於北市信義區的大樓住處埋伏，詹將車臨停在停車場準備接應，陳女負責把風，胡則持預藏的鐵鎚，趁被害婦人返家搭電梯時，從後方襲擊其後腦，並將其強拉到逃生梯間，猛烈敲擊其頭部，嚇得被害婦人尖叫呼救。

所幸呼救聲驚動鄰居，胡婦這才停手，沒釀出人命；被害婦人因頭部遭鐵鎚重擊，血流如注，經送醫縫合傷口後無礙。胡女於案發後被警方依現行犯逮捕，檢警根據監視器影像，循線拘提陳女及兩男到案，訊後聲押胡、陳母女及楊男等三人獲准，昨起訴後均移審法院，法官裁定三人續押。

陳莉婷擁有台大地質系與化工系雙主修文憑，她曾接受媒體採訪，自稱金融海嘯後，從台股轉戰美股，以十萬元資本起家，靠著放空、槓桿操作、外匯及期貨等投資手段翻身，在十年之內賺到上億元身家；她於二O一四年成立達利國際顧問公司，隔年開班收費傳授投資心法，卻因沒證照而被控非法經營期貨顧問事業，一審被判刑三年、併科罰金二百萬元，今年九月，二審審酌她認罪，改判刑一年、緩刑四年，須支付公庫一百五十萬元；不料，前案官司尚未確定，如今她竟涉入殺人未遂官司，前案緩刑恐受影響。

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