潑汽油燒刺青店 19歲顧客縱火 闆娘不治、老闆重傷

屏東市19歲男子許濸雄昨凌晨4點多涉嫌到刺青店潑汽油縱火，造成30歲黃姓老闆重傷、28歲陳姓妻子死亡。（屏東縣消防局提供）

2023/10/30 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市十九歲男子許濸雄與民享路某刺青店有糾紛，許男昨凌晨四點多涉嫌到刺青店潑汽油縱火，造成卅歲黃姓老闆重傷、廿八歲陳姓妻子死亡，警方鎖定許男後，昨下午兩點多到屏東市許男住處破門將他逮捕，押返警局時，受害者親友氣憤朝許破口大罵。

遭縱火的刺青店為五層樓透天厝，許姓老闆夫妻住三樓，屏縣消防人員獲報到場發現刺青店一樓全面燃燒，五點多將火勢撲滅，在五樓救出店老闆夫妻，皆無生命跡象，送醫後陳姓妻子仍傷重不治，黃姓老闆急救後恢復生命跡象，轉院至國軍高雄總醫院左營分院救治。

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消防及警方人員發現店門口燒得比屋內嚴重，停放門外的兩部機車幾乎燒成廢鐵，附近住戶也看到火勢從門口往屋內燒，人為縱火可能性高，警方隨即調閱周邊監視器，發現一名騎機車的男子，在火警前朝刺青店丟擲不明物體，透過車牌號碼鎖定住在屏東市的許男涉有重嫌。

是否因刺青起糾紛 待警方調查

警方昨天下午將許嫌拘提到案，許是刺青店顧客，初步了解雙方有糾紛，許疑似潑灑汽油縱火，但需等火調鑑定結果出爐才能確定，許涉及殺人及公共危險等重罪，因拒絕夜間偵訊，犯案動機及相關案情有待釐清。

據了解，刺青店附近住戶昨凌晨四點多有聽到吵架聲，嫌犯身上有刺青，是否因刺青起糾紛、預謀犯案或臨時起意、案發前是否有發生爭吵等，由於刺青店老闆嚴重嗆傷，無法說話，警方還需進一步調查。

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