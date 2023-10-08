金虎爺會遶境爆炸28傷 驚！竟是炸彈犯預謀

警方在趙偉志的住處搜出化學品等證物。 （嘉檢提供）

2023/10/08 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義和聯境金虎爺會遶境活動，七月十五日晚間於「爐主行臺」舞台前發生爆炸，造成廿八人受傷送醫，當時消防單位一度懷疑是垃圾袋引發的氣爆，但經檢警專案小組兩個多月追查，發覺是人為蓄意製造的爆裂物引爆所致，前天收網逮捕製造爆炸物的男子趙偉志，並搜出九把改造長槍、硝酸甘油等化學物質一批；趙嫌承認放置爆裂物，但對犯案動機避而不談，檢方依未經許可製造爆裂物、殺人未遂、公共危險等罪，向法院聲請羈押獲准。

避談犯案動機 收押

爆炸案發生後，警方現場蒐證沒有找到定時器的相關裝置，研判趙男將裝有爆裂物的塑膠袋，放入現場垃圾袋內後離去，隨即發生爆炸；廿八名傷者中，部分傷口被嵌入金屬或釘子，檢警由此認為爆炸案是人為。

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專案小組指出，案發後調閱監視器發現，趙男當晚出現在嘉市金山路、永樂一街口的遶境活動舞台周邊，手上曾經提著一只塑膠袋，離去時手上已沒有塑膠袋。

據了解，四十歲趙嫌曾是娃娃機台主，痴迷於研究爆裂物製作。專案小組幹員在爆裂物中，發現一個取物盒，碎片上印有花紋，查出這是趙男自行委外製作的專屬取物盒，也成為他最終坦承放置爆裂物的鐵證。

專案小組鎖定趙嫌涉案後，發現他與原本租住處的屋主有糾紛，屋主想賣屋，趙不願搬離娃娃機台，雙方鬧上法院；趙後來流連電競網咖，並到別處租屋。專案小組鎖定行蹤後，見時機成熟，前天前往其租屋處搜索，當場搜出九把改造長槍、硝酸甘油等物。

趙男對於犯案動機、爆裂物種類、內含何種成分、如何製作等問題，都稱「忘記了」，只簡單稱爆裂物有放入玻璃啤酒瓶。

鄰居表示，趙與左鄰右舍幾無互動，一回家就把門關上，已有一陣子沒看過他，不知他做什麼工作。據悉，趙有女友及三個孩子，以打零工為生，但工作都做不久。

苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖，昨到嘉義市贊境賜福兩天一夜，各地的香客信眾湧入嘉義市區，嘉義地檢署指揮嘉市警方組成專案小組，在「粉紅超跑」抵達前破獲此件爆炸案，有效嚇阻不法擾亂廟會活動。

嘉義和聯境金虎爺會遶境活動爆炸28人受傷，專案小組追出男子趙偉志涉嫌製造爆炸物。（讀者提供）

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