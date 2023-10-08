美術老師淪改槍王 黑道武力供應者

四海幫「海潤堂」堂主鍾明靜暗營地下兵工廠，警攻堅起出四十五枝長短槍、一九○三發子彈。（記者劉慶侯翻攝）

2023/10/08 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕四海幫海潤堂堂主鍾明靜，被台北市警局抄出四十五把長短槍、近二千發子彈，成為名符其實的「改槍王」。根據鍾男過去犯下的前案及活動背景，其軍火庫已是黑道分子武力的主力供應者之一。外界難以想像，他曾經是留著長髮、教畫畫的美術老師，因個性使然而走跳江湖當兄弟，十九年前就因改槍被逮入獄，出獄後不忘繪畫舊志，但卻利用從事美術相關的刺青業來掩護地下兵工廠。

資深刑警指出，鍾明靜年輕時留著半肩長髮，當過美術老師，但因個性有江湖味，改當刺青師傅，也因刺青工作慢慢結識地方不良分子，被四海幫吸收為幫眾，主要在桃園楊梅一帶活動。

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鍾男加入幫派後，酷愛改造和把玩槍枝，與素有「四海幫軍火庫」之稱的已故幫主「老賈」賈潤年熟識，被賈納入麾下，授以「潤」字輩開堂，一路晉升至海潤堂堂主。

認識他的人說，鍾男並非「暴力型」道上人士，也不愛張揚耍威風，當上堂主後並不積極招攬小弟擴展地盤，因他具有改槍能力，火力強大，「堂務」就是以提供軍火為主。

鍾男二○○四年間曾被台北市刑警大隊盯上，查獲十餘枝長短槍、一百多發子彈，提報為治平對象，入獄十多年，服刑期間罹患腦瘤，獲保外就醫。鍾男在幫主賈潤年病逝後，看似甚少參與江湖事端，豈料又低調地經營出火力強大的黑道軍火庫，此次被警方一舉抄出四十五枝長短槍、近二千發子彈，令人訝異。

奇特的是，在鍾男不喜檯面上交際的個性下，盤點他的海潤堂，竟沒人知道這個堂口有何幫眾，似乎早已幫眾盡散、名存實亡，只有鍾男「校長兼撞鐘」擔任一人堂主。

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