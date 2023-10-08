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大選在即／破四海幫兵工廠 抄45把長短槍

四海幫「海潤堂」堂主鍾明靜。（記者劉慶侯翻攝）

四海幫「海潤堂」堂主鍾明靜。（記者劉慶侯翻攝）

2023/10/08 05:30

北市警起獲子彈近兩千發 海潤堂主重操舊業 隨身3槍上膛

〔記者劉慶侯／台北報導〕現年五十二歲、四海幫資深「潤」字輩的海潤堂主鍾明靜，涉以刺青店為掩護，暗營規模龐大的地下兵工廠，經台北市警局緝槍專案組蒐證查緝，五日攻堅鍾男位於在桃園楊梅的刺青店等四處據點，起獲四十五把各類長短制式和改造槍枝、以及高達一九○三發子彈，此為近年破獲的國內最大地下兵工廠。

近年破獲最大地下兵工廠

台北市警中山分局與北投分局接獲線報指出，鍾男持有大批械彈，且正在找買家準備近期出貨。警方鎖定鍾男的租住處、刺青店等四處地點，展開蒐證及埋伏，近日認定收網時機成熟，本月五日於小犬颱風來襲之際，調派維安特勤警力，展開攻堅突襲行動。

出貨前夕 北市警攻堅逮人

專案小組衝入屋內時，先在鍾男身上起獲已上膛的三把手槍，隨後在屋內展開地毯式搜索，共計查獲四十五把長短槍枝，其中包括十把長槍、子彈成品一九○三顆，以及各式槍枝零組件和改造機具一批，火力驚人。

警方檢視槍枝，十柄長槍中，包括獵槍四枝、霰彈槍兩枝、ＡＲ９衝鋒槍三枝、美式滾筒衝鋒槍一枝、短槍廿九枝，另有六枝道具槍，已送請鑑識中心鑑驗殺傷力。

警方表示，鍾男並非第一次坐擁兵工廠被逮，早在二○○四年間，就曾把租屋處當成地下兵工廠，將改造出來的成品交給小弟找買主販售，短短半年獲利高達數百萬，當時是被台北市刑警大隊偵一隊查獲，起出十枝包括改造衝鋒槍在內的長短槍枝及上百發子彈；鍾男落網時，已有不少槍彈流入黑道。

鍾男入獄服刑後，道上人士表示他此後逐漸淡出黑道圈，海潤堂也成為警方列冊註記的歷史檔案資料。但沒想到，這次又接獲鍾男坐擁「四海幫軍火庫」的線報，警方懷疑他出獄後，其實仍在製造槍彈牟利，並成為黑道分子武力的主力供應者之一。警方詢問後，先依槍砲罪將他移送桃園地檢署偵辦，將持續追查到底有多少槍彈流出。

四海幫「海潤堂」堂主鍾明靜暗營地下兵工廠，警攻堅起出四十五枝長短槍、一九○三發子彈。（記者劉慶侯翻攝）

四海幫「海潤堂」堂主鍾明靜暗營地下兵工廠，警攻堅起出四十五枝長短槍、一九○三發子彈。（記者劉慶侯翻攝）

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