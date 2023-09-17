截8腳趾詐保3723萬？頂大獸醫碩士送辦

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2023/09/17 05:30

保四家保險 騎機車摔傷

〔記者劉慶侯／台北報導〕國內一所頂級大學楊姓獸醫碩士，前年於投保四家保險公司三千七百多萬元鉅額保險後，騎乘機車時意外摔車受傷，在醫院診治四十七天期間，腳趾頭竟然陸續腐爛惡化，醫師不得不陸續截去他八根腳趾頭，楊男據以申請理賠，保險公司懷疑他藉由自殘詐領保險金，報警處理。

保金與父公司虧損額相近

台北市警方蒐證長達一年後，認為楊男的諸多證供與事實不符，且理賠金額恰巧與他父親經營的生技公司虧損金額大致相符，依詐欺罪嫌將楊移送台北地檢署偵辦。

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警方調查，三十多歲楊男於二○二一年八月十六日上午，穿著露趾拖鞋騎機車行經北市延平北路，因不明原因翻車跌倒，造成腳趾骨裂，民眾報案，救護車將他送醫救治，再轉往外科住院治療。

未料楊男在診治期間，他的腳趾在四十七天內，陸續發生不明原因的反復腫脹，進而腐敗壞死，迫使主治醫生不得不進行三次斷趾截肢手術，楊男的八根腳趾被截肢，成為重大傷殘。

一家保險公司起疑 報警

楊男於事發前向四家保險公司投保，依身體受傷害的部位與程度，最高可獲三千七百餘萬元理賠。他事後申請理賠金，一家保險公司認為時間點可疑，明察暗訪後認為案情不單純，懷疑是「金腳趾」詐保，報警請求調查。警方追查，楊男曾在動物醫院當獸醫，後來到父親開設的公司工作，近年該公司出現虧損。

警方依據楊男的醫學背景，先朝是否有「醫療問題」或「自行注射毒物」方向調查。所幸楊男的主治醫師當初診療時也覺得有「蹊蹺」，曾封蠟保存楊男的檢體，檢警送往某醫院毒物中心查驗，雖無法明確查出異常，但也認為可疑。

曾和父討論 理賠金還債

楊男供稱，他案發半年前陸續投保，是為了準備出國旅遊；受傷後因過於疼痛，處於昏迷狀態。警方查證當時救護車和醫院醫護人員後，認為楊男的說法與事實不符。

警方蒐證後，月前搜索楊男住處，查扣手機等物，發現楊男與父親的通訊對話中，曾討論要如何運用理賠金清償公司債務。

疑自殘詐保 詐欺罪送辦

由於目前許多證據屬情況證據，警方請示檢察官後，認為全案不無自殘詐騙理賠金的嫌疑，因此將矢口否認犯案的楊男依詐欺罪函送法辦，同時將檢體再送第三方醫學毒物中心檢測，全案由北檢持續偵辦中。

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