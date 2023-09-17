金手指、金腳掌、金眼睛…想詐保致富 有人假戲真做賠了命

高雄吳姓男子遭人開車撞死，警方查出，兩人疑想車禍詐保，陳男假戲真做，真的把吳男撞死。（資料照）

2023/09/17 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕訛領保費理賠的案件層出不窮，各保險業者現已連線進行防堵，有心人想以「殘指成金」方式致富，最後可能偷雞不著蝕把米，落得自身殘障還得身陷囹圄的慘境。

保險業者已連線防堵 詐保不易

警方指出，目前詐領保險金的方式可分為「金手指」、「金腳掌」、「金眼睛」和「買屍詐死」等四大模式，大半發生於開發中的東南亞、中國等地，由於手法習於在案發前集中投保，疑點太多易於識破，因此甚少獲得保險業者理賠。

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警方跨海偵辦詐保案最知名的案例，為一九九六年蘇一平、蘇一安兄弟詐保案，二人勾結保險公司李姓業務員投保八千五百多萬元，兄弟再至菲律賓以菲幣十萬元代價購買一具無名屍，頂替蘇一安假裝在菲國溺斃，迅即火化，再由蘇一平和李員前往認屍，持死亡證明書和菲國報案證明向保險公司詐領保費；全案精心構思策畫長達三年，但因保額過高引發懷疑，終被偵破。

北市某旅行社李姓負責人，利用旅行團團員在日本出車禍機會，和北市某醫院黃姓院長勾結，待團員回台後，由黃某出具不實的醫療單據，大量浮報帳目申請理賠，向日本的保險公司詐財六千多萬日元，日方發現有詭，向我刑事局報案查獲。

某保險公司黃姓經理，被倒會而積欠二千萬元，竟狗急跳牆，找來俞姓友人持利鋸鋸下他的左手掌，嫁禍給台中飆車族，企圖向保險公司詐取理賠，但警方查出另有文章，黃不僅丟了工作、成了殘障人士、還鎯鐺入獄。

新竹市時姓夫婦為錢異想天開，由投保一千九百多萬元的妻子假裝落海失蹤，丈夫出面請求理賠，自導自演三個半月後，警方在時家的水塔裡找到「塔裡的女人」，夫妻詭計落空。

胡姓台商為詐領保險金，向十家保險公司投保共八千六百餘萬元的鉅額保險金，以兒子為受益人，以中國的不實死亡公證書申領死亡給付；海基會文書驗證時查出死亡公證書的內容不實，揭穿胡男伎倆。

高雄吳姓男子遭人開車撞死，檢警原以為是單純車禍，但吳母整理遺物時發現兒子有七張保額高達四千六百萬元的保單，但兒子經濟欠佳，根本無力負擔保費，且媳婦案發不久就和陳姓男子同居，報警追查。警方發現陳曾任保險業務員，吳男生前與他熟識，可能計畫假車禍詐保，不料陳男假戲真做，真的把吳男撞死，被警方移送法辦。

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