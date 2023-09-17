47天3度截趾 沒抱怨還要求多截一點

楊男被檢警懷疑以「金腳趾」想詐領3千多萬元保險理賠金。（圖為資料照示意圖，非新聞當事人）

2023/09/17 05:30

主治醫師起疑 蠟封腳趾 案發４個月後 檢警仍可鑑定調查

〔記者劉慶侯／台北報導〕檢警偵辦楊姓男子涉以「金腳趾」手法自殘詐保案，其間最重要的關鍵因素是，為他動手術的醫院外科主治醫師覺得「事有蹊蹺」，主動將楊男截肢後的腳趾，以蠟封方式做成檢體封存，讓檢警在案發四個月後仍可據以蒐證調查。檢警私下認為，這是一場「醫、病雙方都具有高學歷與深厚醫學背景者的直球對決」。

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莫名腫脹、腐爛 醫師也不解

據了解，楊男疑因車禍自摔而造成腳趾骨折，這對具備高醫療水準的醫院團隊來說，不算困難病例，不料楊男的腳趾卻在住院診療的四十七天內，腳趾一根根地先後發生莫名腫脹、腐爛，即使院方積極查察和治療，楊男又無重大疾病在身，卻仍不得不進行三次截肢手術，這對診治醫師而言是莫大的挫折。

據警方表示，醫師對楊男的腳趾狀況一再不明反覆惡化，也開始留了心眼，尤其楊男對於自己的十趾僅剩下左腳姆指和食指，不僅沒有抱怨，也沒質疑為何一再被截肢，甚至還對醫師下指導棋，希望動手術時「往內（腳趾根部）再多截一點」，讓醫師心生疑竇。

醫師因此在多次手術過後，皆特地將截下的腳趾，採取一部分做成檢體，以蠟封存，並鉅細靡遺記錄下每次的診療過程，以便日後所需或解決爭議之用，也可用以病理研究或學術調查鑑定。

檢體送鑑驗 追查是否有毒物

檢方於二○二一年十二月指揮警方順利取得檢體，先後送往法醫研究所、醫學毒物中心鑑驗，初步查驗有疑似不明毒物殘留，雖不排除可能是診療期間殘留的醫療藥劑，但毒物中心支持檢警的懷疑。

不過，資深法醫人員認為，「是藥就有三分毒」，檢警為避免「裁判兼球員」疑慮，並鞏固證據，已將檢體再送至其他大型醫院的毒物中心進一步鑑驗，屆時再比對、排除楊男於診治期間施用藥物的紀錄，以查明不明毒物為何。

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