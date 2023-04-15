88槍案 檢：還有人未到案

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2023/04/15 05:30

起訴僅指王文宗和謝財旺、郭再欽交惡 策劃開槍 無具體幕後動機

〔記者王捷、楊金城、蔡文居／台南報導〕台南學甲「八八槍案」外傳與光電利益、黑金勾結等有關，不過檢方昨天公布起訴書內容，僅指王文宗與謝財旺、郭再欽後來交惡，才找洪策劃犯下槍擊案，未明確指明更具體的犯罪動機，檢方強調是因為八人都不認罪。此外，檢方考量部分被告羈押快屆期，昨天是將目前的八名到案者先行起訴，認為全案還有拼圖的一角未明，特別指出「本案疑有其他參與或幕後策劃之共犯待查，已由本署分案偵查中，附此敘明」。

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由於待查的部分屬偵查機密，檢方未便詳敘，法界人士認為，後續偵查的疑點，至少包括全案幕後是否可能確有光電利益的糾紛存在，至於「未到案共犯」是否已鎖定特定對象？外界只能拭目以待。

八八槍擊案幕後有多種版本，目前主流說法是洪政軍想要一份光電「兄弟股」才去開槍，至於檢警調查洪政軍手機時發現出現王文宗，加以王與謝、郭不合，故懷疑王刻意在選前安排槍擊案戲碼，目的是讓謝、郭難看，進而衝擊一些人的選情。

光電利益？地方政情？另案調查

但從王文宗目前捲入案件的事證可看出，他不僅是「熱心」資助洪政軍，甚至曾兩度親自飛往中國，協助安排酒店，提供手機連絡，包括提供洪用王本人的名義使用電子支付消費，還為此拍下多張穿著不同衣服的台胞證，供洪政軍上傳運用。相關人士認為，王的舉動遠遠超過一般人對友人的幫忙，應確實是「八八槍案」中洪政軍的上一層藏鏡人。

對於地方上的傳言及槍擊案動機，檢方目前認定幕後策劃者是王文宗，至於是否包括犯下槍擊案是為了光電利益糾紛，或是牽扯到地方政情？檢方均稱偵辦中不便透露，正另案調查中。

交保在外的王文宗，昨天受訪表示，檢方指他和洪政軍策劃槍擊案，完全不是事實，純屬臆測，將循司法證明清白，他抗告成功而停止羈押，以七十萬交保，可說明檢方指控他是幕後指使，並無證據；洪政軍在中國時確實曾找他見面，他還關心問洪有沒有錢，洪回稱有。

檢指策劃槍擊案 王文宗一概否認

對於指使洪政軍開槍、協助偷渡和藏匿，王文宗一概否認，認為案件被導向政治因素，他實在不知要說什麼。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝，則質疑檢方因政治壓力倉促起訴。

檢方昨起訴八名被告，除王文宗先前已獲七十萬元交保，槍手孔祥志移審後裁定延押，洪政軍與李奇漢分別因另案入監及遭羈押，楊展華、蔡金郎、郭建彰、謝俊成各獲三十萬到十萬元不等交保。

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