王文宗讓洪政軍冒他身分 在中國過活

學甲慈濟宮董事長王文宗。（資料照，記者楊金城攝）

2023/04/15 05:30

是否僅藏匿人犯 法界：檢依「謀議既定」策略起訴8人

〔記者王捷／台南報導〕律師蘇俊宇表示，從台南學甲槍擊案起訴書來看，檢方是以證據「回推」結果，假設王文宗不是槍擊案策劃者，為什麼要幫助洪政軍？這是偵查階段常見的「謀議既定」，意思是說，有了某些證據，再依這些證據推出案情；部分其他被告也是，檢方認為相關人在犯罪前「都說好了」，因此負責移車、燒衣服等的共犯，在「都說好了」前提下，認定都是槍砲罪的共犯。

請繼續往下閱讀...

蘇俊宇舉例說明，某個角頭跟小弟說，去把仇家「處理一下」，結果小弟開槍把仇家打死了，尚無證據能證明角頭要「殺死」仇家，他只有說出要「處理」仇家，因此角頭最後沒有變成殺人共犯，這是犯罪中常遇到的「共犯逾越」的狀況，所以檢方要認定王文宗是「八八槍案」的幕後主使者，證據的關聯性要很強。

但是，沒直接證據就代表王文宗未涉案嗎？蘇俊宇認為不一定，至少以目前檢方提出的證據來看，王文宗的照片出現在洪政軍的手機中、逃亡時有合照，能證明王文宗涉嫌藏匿人犯；檢方也向大眾拋出一個疑問，王文宗親自去中國找洪政軍，提供洪政軍手機，並讓洪以他的名義在中國消費，如此大費周章，可能只是熱心的去藏匿人犯嗎？

蘇俊宇說，起訴書講到，王文宗與洪政軍是好友，替朋友兩肋插刀，有時不需理由；依目前曝露的證據，王文宗可能涉入藏匿人犯，至於是否捲入槍擊案，還要看檢方能否提出更堅實的證據與院方的審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法