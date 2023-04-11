桃園掃黑1個月 逮701人抄出衝鋒槍

2023/04/11 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市警局從三月九日到本月八日執行「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，期間查獲違反組織犯罪防制條例等各類刑案七○一人送辦，其中龜山警分局查獲李姓男子持有非制式MP5衝鋒槍一把、非制式手槍一把等槍械，持續釐清槍械是否涉及刑案並追查來源。

防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案期間，警方動員約五千人次警力，針對黑道幫派據點、酒店、KTV、電子遊藝場、網咖等治安顧慮場所執行臨檢一九三七次，查獲違反組織犯罪防制條例等各類刑案七○一人，查扣改造槍枝七把、子彈六十八發、各類毒品總重九﹒一九公斤。

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警方說，其中李姓男子涉嫌持有非制式MP5衝鋒槍一把、非制式手槍一把、AR9模擬衝鋒槍、子彈數十發，龜山警方接獲檢舉報請台北地檢署指揮，長期蒐證後於三月廿一日收網，警方破門攻堅時，被狡猾的李男發現逃到屋後的防火巷內躲藏，還好他並未持槍械拒捕，警方最後未費一槍一彈順利逮人，另起出安非他命與吸食器，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

桃園警分局則查獲竹聯幫明仁會組長葉姓男子等五人到案，警方說，葉男二月間與人因細故發生糾紛，涉嫌率眾押出對方持球棒痛毆、逼對方交出手機與現金等，之後還多次威脅對方再付錢，警方三月廿二日逮人並起出西瓜刀、彈簧刀與球棒等證物，訊後依違反組織犯罪防制條例送辦。

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