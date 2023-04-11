為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園掃黑1個月 逮701人抄出衝鋒槍

    2023/04/11 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市警局從三月九日到本月八日執行「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，期間查獲違反組織犯罪防制條例等各類刑案七○一人送辦，其中龜山警分局查獲李姓男子持有非制式MP5衝鋒槍一把、非制式手槍一把等槍械，持續釐清槍械是否涉及刑案並追查來源。

    防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案期間，警方動員約五千人次警力，針對黑道幫派據點、酒店、KTV、電子遊藝場、網咖等治安顧慮場所執行臨檢一九三七次，查獲違反組織犯罪防制條例等各類刑案七○一人，查扣改造槍枝七把、子彈六十八發、各類毒品總重九﹒一九公斤。

    警方說，其中李姓男子涉嫌持有非制式MP5衝鋒槍一把、非制式手槍一把、AR9模擬衝鋒槍、子彈數十發，龜山警方接獲檢舉報請台北地檢署指揮，長期蒐證後於三月廿一日收網，警方破門攻堅時，被狡猾的李男發現逃到屋後的防火巷內躲藏，還好他並未持槍械拒捕，警方最後未費一槍一彈順利逮人，另起出安非他命與吸食器，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

    桃園警分局則查獲竹聯幫明仁會組長葉姓男子等五人到案，警方說，葉男二月間與人因細故發生糾紛，涉嫌率眾押出對方持球棒痛毆、逼對方交出手機與現金等，之後還多次威脅對方再付錢，警方三月廿二日逮人並起出西瓜刀、彈簧刀與球棒等證物，訊後依違反組織犯罪防制條例送辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播