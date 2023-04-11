深夜值勤醉漢鬧場 績優警毆人緩刑

基隆市警察局一名林姓警員因毆打醉漢，被判處拘役30天，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2023/04/11 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市林姓警員前年十一月二十七日深夜值勤時，遇到醉酒大鬧派出所的張姓男子，張男為了討菸問題出言挑釁，林員一時氣憤在所內毆打張男，後遭其提告，基隆地院近日審結，認定林員觸犯公務員假借職務上之機會犯傷害罪，判處拘役三十天，緩刑兩年。

檢警調查，年約六十歲的張男案發當時渾身酒氣，持酒瓶進到派出所，跟值班人員表示要報案，但對報案內容卻不知所云；熱心的警員請他回去休息，反遭對方攻擊，還罵三字經。

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警方當場以侮辱公務員罪逮捕張男，並銬在戒護區長條椅上，隔了約三小時，張男向林姓警員討要香菸，林員好意將香菸丟給對方，但張男卻不領情，還反嗆林員「我是乞丐嗎？」，隨後將香菸丟回。

林員一時情緒失控，脫下腰帶裝備，揮拳打張男背部，隨即又將他強壓在戒護區長椅上。張男則在檢察官偵訊時表示，要對林員提出傷害告訴；林員向檢察官承認犯行，表示因情緒失控，確有打人，願意認罪。

檢察官經張男同意後，與林員於審判外進行協商，內容為林員觸犯公務員假借職務上之機會犯傷害罪，處拘役三十日，緩刑兩年。檢察官聲請改依協商程序而為判決，法院則同意協商內容。

據悉，林姓警員平日服務態度良好，五年多來累積三百六十一支嘉獎及六支小功，同事得知他發生此事，都覺得他是一時失控，才會犯錯。

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