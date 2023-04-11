保險套解密 同婚2女誘3P劫財害命判關

同婚女陳家曦、江瑋綸 乾洗案

2023/04/11 05:30

布置成嫖妓馬上風被識破 各判15年10月、16年8月

〔記者溫于德／台北報導〕同婚女子陳家曦、江瑋綸，前年六月間密集犯罪，以「3P」性愛誘騙七名男子到摩鐵再迷昏「乾洗」財物，其中有心臟病的林男喝下被下藥的啤酒後猝死，兩女還布置成嫖妓「馬上風」的模樣才離去；警方鑑定房內保險套沒精液，揪出兩女犯案。台中高分院二審依強盜罪與強盜致死罪判陳、江各十五年十月、十六年八月徒刑；僅陳女上訴，最高法院駁回定讞。

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前年6月間密集犯7案

同婚女子陳家曦、江瑋綸前年六月一月到六月十二日，在網路上打著「3P」陸續誘騙七名男子到摩鐵後下藥洗劫，其中林姓男子在前年六月十二日陳屍台中的摩鐵內，林男被被摩鐵員工發覺時，下半身裸露，身體無外傷，身旁有一個使用過的保險套，手機則被砸爛；警方過濾監視器發現，當時從事餐飲業的廿二歲陳女、從事八大行業的廿七歲江女曾進出現場。

兩女到案辯稱，透過交友軟體約林男到摩鐵飲酒，林男酒後想性侵她們，兩人趕緊離開現場，林男死因可能是她們離去後，自行召妓「馬上風」造成。

台中市警局刑事鑑識中心現場鑑識，認為林男褲子脫到腳踝處，是死後被刻意脫下，遺體也有重新布置跡象，且保險套看似林男性行為後所留，卻無精液反應，監視器也顯示無他人進出房間。

警方後發現林男血液中的藥劑成分，與現場剩餘啤酒的藥劑成分相同，應是下藥太重導致飲後猝死，關鍵的是，保險套有江女DNA，應是江女撕開保險套包裝，用手指捏起保險套而沾到她的手汗。兩女面對科學證據終認罪，供出曾以相同手法強盜六名男子。

一審台中地院痛批兩女以迷昏方式，使被害人昏迷再盜取財物，更導致林男身亡，但考量她們承認犯行並與部分被害人達成和解，各判十七年徒刑。二審台中高分院指一審未審酌陳女在檢方偵查時已經自首，兩女二審時賠償部分被害人，分別改判十五年十月、十六年八月。陳女上訴後被最高法院駁回定讞。

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