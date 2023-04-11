開放ATM領款 疑身分遭冒用 全民普發6千 男報警遭盜領

顏男領不到全民共享普發6000元現金，到超商附近的汐止警分局汐止派出所報案。（記者吳昇儒攝）

2023/04/11 05:30

〔記者吳昇儒、鄭琪芳、徐子苓／綜合報導〕「全民共享普發六千元」昨首日開放ATM直接領款，但卻發生民眾身分疑遭冒用，領不到現金的情況！

顏男證號被登記在彰銀他人帳戶

基隆市顏姓男子昨中午前往新北市汐止區某超商ATM領取普發的六千元現金，操作時發現無法領取，趕緊到汐止派出所報案，警方初步查詢，發現顏男的個人資料已經登記在彰化銀行的他人帳戶內，疑遭人冒用盜領，案件已轉由基隆警方進行偵辦。但財政部及數位部表示，當事人出示的畫面顯示系統還在「檢核中」，表示六千元還沒有被領走。

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財政部及數位部︰畫面顯示檢核中 未被領走

二十八歲顏姓男子得知昨是全民共享普發六千元開放ATM直接領款的第一天，中午剛好經過新北市汐止區水源路一帶，便前往附近的超商ATM想要提領現金，依照指示操作之後，卻發現無法順利提領出現金，嘗試數次未果，感覺有異，便撥打財政部一九八八紓困振興專線詢問。

顏男提供自己的身分證字號及健保卡卡號供對方進行查詢，發現該組證件號碼已被綁定在彰化銀行某組帳號，但並非顏男名下的帳戶；顏男懷疑自己的證件資料遭人冒用，就近到汐止派出所報案。

汐止派出所接獲報案，詢問後得知顏男為基隆市民，便將相關筆錄資料轉至顏男居住地的基隆市警三分局七堵派出所，轉請協助偵辦。

基隆警方初步調查，顏男領不到普發現金的狀況尚未明朗，不知是哪一個作業端發生失誤，或是身分證及健保卡卡號遭人冒用，導致顏男權益受損；今日將發函給彰化銀行調閱該帳戶持有人身分，並詢問顏男身分證件登錄狀況及領取情形，若確定該筆現金已遭人冒名領走，將追查該帳戶金錢流向，積極偵辦。

財政部官員表示，普發現金「登記入帳」進行線上登記時，身分證號碼、銀行帳號及健保卡號碼必須是同一人所有，若銀行帳號非本人所有無法登記成功，檢核機制非常嚴謹，不太可能被盜領，除非是身邊人所為；而當事人出示的畫面顯示系統還在「檢核中」，表示六千元還沒有被領走。

財政部表示，整起事件實際情況為何，目前已轉由警方偵辦，將配合提供資料釐清事實。數位部也表示，當事人的六千元應該還沒被領走，今天將和財金公司主動聯繫警方與彰化銀行，了解當事人資料及帳戶的狀況，一定會保障民眾領取六千元的權益。

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