林右昌︰全民反詐 推百工百業宣導

內政部長林右昌昨表示，行政院正整合各部會，研議推動打詐綱領一．五版。（記者王冠仁翻攝）

2023/04/11 05:30

刊登徵才、投資性廣告未來要實名制

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團猖獗，犯案手法與時俱進，內政部長林右昌昨表示，國人痛恨詐騙，行政院正整合各部會，研議推動「打詐綱領一．五版」，預計要把刊登徵才、投資性廣告實名制，未來也會加重詐欺主謀、共犯、人頭帳戶提供者的刑度，相關刑責皆會提高，未來詐騙將不再是輕罪。

林右昌昨在立法院說，行政院正整合包括金管會、國家通訊傳播委員會、法務部、內政部等部會，研議推動「打詐綱領一．五版」，尤其針對打詐前端的源頭控管，很多詐騙廣告都是利用網路隱匿性來進行，因此未來投資性、徵才廣告會朝實名制來規畫。

請繼續往下閱讀...

林右昌強調，目前打詐分為「識詐」（宣導教育面）、「堵詐」（電信網路面）、「阻詐」（贓款流向面）及「懲詐」（偵查打擊面），這些工作已可看到初步成果，未來會持續進行。

他舉例，像是為避免民眾誤信社群網路「高價收購金融帳戶、高薪輕鬆賺錢」等假徵才貼文，政府已與臉書公司啟動即時下架機制，從去年十一月到今年三月，共下架兩萬兩千八百卅八則詐騙貼文。

林右昌也說，未來會加強防詐宣導，像推動百工百業宣導與全民反詐日。此外，警方會建置金流調閱小組打擊詐欺集團、不定期規畫全國打詐專案，針對電信網路詐欺機房及車手集團，採向上溯源暨跨境合作等模式，追緝幕後金主及集團首腦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法