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    首頁　>　社會

    兄弟借錢葬父背高利 鄉里籌錢還錢莊

    劉氏兄弟沒錢葬父和付醫藥費，上網借錢。（記者顏宏駿攝）

    劉氏兄弟沒錢葬父和付醫藥費，上網借錢。（記者顏宏駿攝）

    2023/01/03 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕劉氏兄弟的父親去年十二月三十日出殯，他們向網路地下錢莊借六萬元，二十天的利息竟高達五萬多元，最後透過里長等人募款，連本帶利還給地下錢莊近十二萬元。業者的行徑已構成刑法重利罪，但劉氏兄弟表示，當初約定利息就這麼高，錢是他們借的，父親已入土為安，此事到此為止，他們也不會去報案。

    兩兄弟都在加油站打工，互替輪班照顧病父，立委陳素月服務處發現劉家家境困難，有意幫他們申請低收補助，但經向縣府社會處了解，因劉父名下有祭祀公業地，不符申請資格。

    哥哥表示，原以為網路借錢很容易，殊不知在網路上以「網路借錢」關鍵字來搜尋，就跳出許多借錢管道，他打電話給對方，對方就派人到員林把現金交付，同時拿走借據。對方聲稱，若有還錢，會「網路直播銷毀或撕毀」過程，還會將畫面回傳存證。

    哥哥說，後來他要還錢，對方一度威嚇他必須「繼續借」，他擔心借據在對方手中，對自己很不利，好在里長出面化解。里長黃家富說，他向對方明言，這兩個孩子家中困難，沒錢葬父，別刁難人家，對方後來同意退款條件，就把借據燒掉。

    陳素月服務處表示，他們出面幫劉氏兄弟募集喪葬費，地方多個慈善團體及善心人士得知此事，都相當同情其處境，也都慷慨解囊。

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