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    網路錢莊涉重利罪 兄弟不告 警方要辦

    劉氏兄弟沒錢葬父和付醫藥費，上網借錢。（記者顏宏駿攝）

    劉氏兄弟沒錢葬父和付醫藥費，上網借錢。（記者顏宏駿攝）

    2023/01/03 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化劉姓兄弟為籌錢葬父，上網路找地下錢莊借錢，地方熱心人士得知後同情這對孝順兄弟，慷慨解囊；彰化縣員林警分局得知後也介入了解並表示，雖然兩兄弟不願報案，但警方將會主動偵辦，因為如此高的利息已涉及重利罪，警方也要了解，對方有無利用兄弟倆辦父葬之急而威逼脅迫借錢。

    警方說，兩兄弟目前都有正當工作，且借貸金額不多，應可向銀行或信用合作社貸款，只要支付二千元至九千元不等的手續費，一般而言，只要有該銀行或信用合作社的存款帳戶，年利率通常在三％到十六％之間。

    律師鄭智文表示，重利罪的構成有兩大要件，其一為乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助的處境，其次為取得與原本顯不相當的重利。兩兄弟借款六萬元，一個月內要付五萬多元的利息，這已涉及刑法重利罪，刑法重利罪非告訴乃論，雖然當事人不願提告，但警方有必要介入偵查。

    刑法三四四條重利罪，「乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三十萬元以下罰金。」三四四條之一，「若以強暴、脅迫、恐嚇、侵入住宅、傷害、毀損、監控或其他足以使人心生畏懼之方法取得前條第一項之重利者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金。

    兄弟借錢葬父#網路錢莊#重利罪〈/span

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