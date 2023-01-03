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    4度性侵女看護 惡老闆竟拗婚外情

    桃園市男子蕭崇騰以威脅送女看護回印尼為由，四度以手指性侵，高等法院依四個強制性交罪判蕭男七年徒刑，可上訴。（示意圖，資料照）

    桃園市男子蕭崇騰以威脅送女看護回印尼為由，四度以手指性侵，高等法院依四個強制性交罪判蕭男七年徒刑，可上訴。（示意圖，資料照）

    2023/01/03 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市男子蕭崇騰及其太太，透過仲介聘用印尼籍女看護來台照顧兒子，不料，蕭男卻以威脅送女看護回印尼為由，四度以手指性侵她，被害人向同鄉女友人求救，被告知要有證據才會告得成，她因此以手機錄下被性侵過程後提告，高等法院依四個強制性交罪判蕭男七年徒刑，可上訴。

    判決指出，蕭男夫婦在二○一九年七月透過仲介，聘僱已婚生子的印尼籍女子來台，擔任照顧兒子的女看護，與蕭家同住在桃園住處。

    女看護手機蒐證 蕭崇騰判七年

    沒想到，蕭男同年九月趁妻子上午買菜不在家，突然撲向女看護，對她摸胸並企圖性侵。女看護不從，用力將蕭男推開，拚命抵抗，蕭男見狀威脅稱，若不從，要立即將她送回印尼，兩度對她指侵。

    女看護忍無可忍，向仲介公司反映要更換雇主，同時向同鄉女友人求救，女友人建議她必須蒐集證據才有利提告。蕭男又於二○二○年一月二十九日、三十一日對女看護猥褻、指侵，女看護以手機錄下過程，前往警局指控蕭男四度性侵她。檢方偵查後，依強制性交罪起訴蕭男。

    蕭男坦承，五個月內和女看護發生四次性行為但絕非性侵。蕭辯稱，女看護主動表示想做他的女友，他沒拒絕，兩人很自然發生性關係，他從未要脅要將她送返回國。蕭男指控，女看護不滿過年紅包給的太少，加上抱怨工作辛苦，才提告誣賴他。

    桃園地院開庭勘驗女看護的蒐證影片、加上她多次要求仲介公司協助更換雇主，與向女友人求救等證據，認定蕭男涉性侵犯行屬實，審酌蕭男四次性侵被害人，造成她身心受創，犯後無悔意，還以婚外情為藉口企圖脫罪，以四個強制性交罪，每罪判刑三年六月，合併應執行七年徒刑。蕭男不服上訴，高等法院認定一審判決妥適，仍判七年徒刑。

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