疑酒駕釀禍！大甲貨車、遊覽車對撞 7傷送醫1人無呼吸心跳

台中市大甲區嚴重車禍，5人受傷送醫。（民眾提供）

2024/02/18 21:26

首次上稿 21:10

更新時間 21:26（更新傷者人數）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區北堤東路今晚發生嚴重車禍，1輛遊覽車和1輛貨車對撞，造成7人受傷送醫，其中，貨車司機被救出時已無呼吸心跳，女導遊一度被夾在車內，意識模糊，目前7人被分別送往大甲光田醫院及大甲李綜合醫院，貨車司機及女導遊還在急救中，其餘皆輕傷，警方已到現場調查處理中。

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今晚近8點，台中市消防局獲報，台中市大甲區北堤東路有車禍，多人受傷，隨即派幼獅消防隊及后里消防隊等救護車到場，遊覽車和貨車對撞後車體破壞嚴重，消防隊員陸續救出傷者，送大甲光田及李綜合醫院急救。

現場人員表示，疑貨車駕駛酒駕逆向才肇事釀禍，目前詳細車禍情形，警方還在處理調查中。

初步了解，遊覽車當時車上共有24人，車禍造成6人受傷，加上貨車司機共7人送醫，其中，1名成人女性及1名男童及1名女童，還有遊覽車司機及貨車司機皆送大甲光田醫院；女導遊因遊覽車被撞變形，一度受困車內，經救出後，意識模糊，與另1名女性成人被送往大甲李綜合醫院。醫院表示，目前貨車司機及女導遊還在搶救中，其餘則輕傷。

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