南投9天9件登山意外釀2死 2山友受困玉山八通關峭壁獲救
〔記者謝介裕／南投報導〕玉山八通關又發生一起迷路登山意外，挑戰南二段的林姓男子及陳姓女子人，今日來到南投縣信義鄉八通關大草原往觀高舊路崩塌區時，因橫切不慎迷路受困於幾十層樓高的峭壁處，還好經空勤直升機及南投縣消防局地面救援人員通力合作，最後有驚無險獲救脫困，結束這場驚魂記。
南投縣消防局指出，林男（32歲，高雄人）及陳姓女子（31歲，台南人）2人、於12日從台東縣向陽登山口入山攀登南二段，預計今（18）日從南投縣信義鄉東埔一鄰下山，惟行經八通關大草原往觀高舊路崩塌區時，因橫切不慎迷路受困於峭壁處進退兩難，加上林男不慎腳踝扭傷，更增添脫困難度，且稍有不慎即可能墜落數百公尺深的山谷，一命嗚呼，遂緊急透過電話向消防局報案求救。
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南投縣消防局第3大隊今上午7點多獲報後，也立即啟動救援機制，惟因地面部隊從東埔一鄰登山口至事故地點需一天路程，為爭取救援時效，遂在空勤直升機奧援下，於上午10點半降落八通關大草原，4名搜救人員下機後，立刻展開搜救行動，也在半小時內發現到受困山友的身影。
由於其受困的峭壁處地勢險峻，加上地層十分脆弱，救援人員透過繩索協助其脫困過程中，也不時可見零星碎石掉落，可說是驚險萬分，基於慎重起見，遂要山友尾隨其腳步，並拉著繩索緩緩往步道方向前進，才如願脫困。
隨後，救援人員再對其進行檢傷作業，發現陳女雖然身體虛弱，但意識仍清楚，林男則是腳踝扭傷，給予初步包紮固定後，遂再度申請直升機並於下午1時左右，將山友平安救下山，再度達成此艱鉅任務。
南投縣消防局1名資深消防員說，「真的要去拜拜了…」，因為從大年初一至今日初九，合計9天，縣內共發生9件登山意外，其中有2人不幸罹難，且以迷路居多，提醒民眾上山前一定要做好路線資料蒐集準備及風險評估，才可避免迷路等類似意外發生。