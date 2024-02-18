南投9天9件登山意外釀2死 2山友受困玉山八通關峭壁獲救

南投縣消防局人員深入玉山八通關援助受困山友下山。（圖由南投縣消防局提供）

2024/02/18 15:52

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山八通關又發生一起迷路登山意外，挑戰南二段的林姓男子及陳姓女子人，今日來到南投縣信義鄉八通關大草原往觀高舊路崩塌區時，因橫切不慎迷路受困於幾十層樓高的峭壁處，還好經空勤直升機及南投縣消防局地面救援人員通力合作，最後有驚無險獲救脫困，結束這場驚魂記。

南投縣消防局指出，林男（32歲，高雄人）及陳姓女子（31歲，台南人）2人、於12日從台東縣向陽登山口入山攀登南二段，預計今（18）日從南投縣信義鄉東埔一鄰下山，惟行經八通關大草原往觀高舊路崩塌區時，因橫切不慎迷路受困於峭壁處進退兩難，加上林男不慎腳踝扭傷，更增添脫困難度，且稍有不慎即可能墜落數百公尺深的山谷，一命嗚呼，遂緊急透過電話向消防局報案求救。

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南投縣消防局第3大隊今上午7點多獲報後，也立即啟動救援機制，惟因地面部隊從東埔一鄰登山口至事故地點需一天路程，為爭取救援時效，遂在空勤直升機奧援下，於上午10點半降落八通關大草原，4名搜救人員下機後，立刻展開搜救行動，也在半小時內發現到受困山友的身影。

由於其受困的峭壁處地勢險峻，加上地層十分脆弱，救援人員透過繩索協助其脫困過程中，也不時可見零星碎石掉落，可說是驚險萬分，基於慎重起見，遂要山友尾隨其腳步，並拉著繩索緩緩往步道方向前進，才如願脫困。

隨後，救援人員再對其進行檢傷作業，發現陳女雖然身體虛弱，但意識仍清楚，林男則是腳踝扭傷，給予初步包紮固定後，遂再度申請直升機並於下午1時左右，將山友平安救下山，再度達成此艱鉅任務。

南投縣消防局1名資深消防員說，「真的要去拜拜了…」，因為從大年初一至今日初九，合計9天，縣內共發生9件登山意外，其中有2人不幸罹難，且以迷路居多，提醒民眾上山前一定要做好路線資料蒐集準備及風險評估，才可避免迷路等類似意外發生。

南投縣消防局人員護送受困玉山八通關的山友搭乘空勤直昇機下山情形。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣消防局人員在玉山八通關險峻峭壁上引導受困山友緩緩離開峭壁脱險情形。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣消防局救援人員手腳並用協助受困在玉山八通關險峻峭壁上的山友下山情形。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣消防局救援人員協助受困玉山八通關險峻峭壁上山友下山過程中，也不時有石頭滾落情形，險象環生。（圖由南投縣消防局提供）

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