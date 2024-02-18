正妹騎車途中突遭攻襲胸口 警破4道門逮持棍男強制送醫

新湖警分局昨天（17日）會同衛生所、消防員到洪男居所，連破4道門將他逮捕，將依傷害、毀損罪嫌函送法辦。 （擷取自臉書社團「我是湖口人」）

2024/02/18 15:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕長相清秀的正妹陳姓女子，本月15日騎機車行經新竹縣湖口鄉勝利路，突遭62歲洪姓男子持棍子攻擊胸口，引起地方恐慌；新湖警分局昨天（17日）會同衛生所、消防員到洪男居所，連破4道門將他逮捕，將依傷害等罪嫌函送法辦，同時依精神衛生法規定，將洪男再次強制送醫治療。

新湖警分局新工派出所表示，近期轄內發生幾起路上隨機毀損、傷害案件，經調閱監視器過濾比對，發現為洪男所為；據鄰居表示，洪男的情緒不穩定，常常持一根長長的棍子，因有多次傷害他人、毀損看板、鐵捲門等攻擊行為，曾數度強制就醫。相關案件持續偵辦中。

請繼續往下閱讀...

陳女在臉書社團「新竹大小事」貼文指出，15日晚間6時25至40分左右，她騎車行經湖口鄉勝利路二段116號時，被不明人士拿東西攻擊，由於當時天色已暗，希望尋找剛好路過的車輛提供行車記錄器畫面。

據了解，案發當天陳女騎車途中，突然遭不明人士攻擊胸口，但她回頭張望，沒有看到什麼可疑人士，因為胸口十分疼痛，立即撥打119叫救護車。附近熱心住戶上前關心，得知攻擊她的就是住在附近的洪男，當地民眾眼中的不定時炸彈。

新湖警分局表示，昨天下午3點許，警方會同湖口鄉衛生所、新工消防分隊與家屬前往其居所破門；洪男持鐵棍抗拒，並一度與警方對峙。經一道道門層層突破，最後順利逮捕洪男。

新湖警分局昨天（17日）會同衛生所、消防員到洪男居所，連破4道門將他逮捕，將依傷害、毀損罪嫌函送法辦。 （擷取自臉書社團「我是湖口人」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法