自由日日Shoot》法界︰恐引發模仿 司法也失去人民信任

縱火殺多人免死案例

2022/12/23 05:30

〔記者溫于德、張維真／台北報導〕曾任檢察官、法官的律師呂俊杰直言，造成大量被害人死亡的縱火案，如果僅因是否為「間接或直接的故意」之分，而無法判處被告死刑，司法將失去人民信任，也可能引發模仿效應，更嚴重違反人民情感，呼籲最高法院應及早改弦更張。

學者︰難判斷是否引發模仿

玄奘大學應用心理學系主任黃軍義則認為，無期徒刑仍屬重懲，難以判斷是否會引發模仿效應。黃表示，產生模仿的要件是行為表現獲得獎勵或未被懲罰，不過以目前法律判決看來，重大縱火犯有受無期徒刑的懲罰，因此難以判斷對於縱火者來說是否可能產生模仿效應、成為社會的不定時炸彈。

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黃軍義說，縱火犯的動機多元，可歸納為表達性動機與工具性動機，其中包括報復、湮滅證據、追求刺激、回應幻覺、謀取利益、想要破壞、得到注意等。而縱火行為是一種間接攻擊，他們通常不會直接攻擊對方，而是躲在暗處伺機縱火，這類人常被視為弱勢者，例如青少年、女性、有身心障礙、孤單、體格或心理弱小者等，其中有精神疾病者占一定比例，因此，需要接受心理診療的程度高。

黃軍義認為嚴刑峻法不是防制犯罪的有效措施，高破案率才會有效果。

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