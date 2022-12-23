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    自由日日Shoot》律師︰最高法院 自我閹割 誤解兩公約

    縱火殺多人免死案例

    縱火殺多人免死案例

    2022/12/23 05:30

    一審法院出於良心 敢於挑戰

    〔記者王定傳／新北報導〕去年間，最高法院依據聯合國兩公約針對湯景華縱火案，認定是間接故意殺人，非直接故意殺人判處免死，往後幾件縱火案也依此框架判免死。陪同湯景華案的受害人家屬打完官司的律師謝智潔表示，兩公約並未將故意殺人區分「直接或間接」故意，最高法院自行解釋、誤解文意，完全是「自我閹割」的行為。

    縱火像丟炸彈 不知會害死多少無辜人命

    謝智潔表示，縱火燒死人就好像丟炸彈一樣，產生的犯罪量能極其恐怖，被告犯案時根本不知會害死多少條無辜人命，但最高法院的自己解釋，卻閹割了「縱火犯」死刑責任，好像在刑法殺人罪章上加註「非直接故意不能判死」。

    謝智潔說，整個司法體系，不是每個人都認同最高法院，尤其是一審法官，理解家屬、出於良心、敢於挑戰，對這些犯下最嚴厲惡行的罪犯量處死刑，最終，都因最高法院的數次撤銷發回、更審而免死，這對家屬來說是二度傷害，不僅無法接受，更未從審判中獲得治癒與公道。

    她進一步表示，司法要獲得人民尊重，不是由上而下、官大學問大「說了算」，而是要讓人民覺得這樣的判決有道理，才不會有輿論沸騰、判決嚴重背離人民情感等情形發生。

    謝智潔還說：「我看過真實邪惡的存在」，湯景華在審理時否認犯行、毫無悔意，指責死者家屬，甚至當庭嗆她，連她都會感到害怕，遑論被害者家屬？案件中唯一的生存者翁男，在得知湯景華免死後，只問了一句話：「他多久可以出來？」語氣中充滿無奈與恐懼。

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