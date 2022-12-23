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    首頁　>　社會

    自由日日Shoot》家屬吶喊：不判死 對往生者如何交代

    縱火殺多人免死案例

    縱火殺多人免死案例

    2022/12/23 05:30

    〔記者黃佳琳、吳俊鋒、彭健禮、許國楨／綜合報導〕近幾年發生多起縱火害死多人的重大社會案件，其中去年十月犯案的黃格格，釀成高雄城中城大樓四十六死，一審依放火罪將她判處無期徒刑，已上訴二審法院審理；一審判出來時，不少家屬難以接受，直言：「她從案發迄今都不認罪的態度，不判她死刑，對往生者如可交代！」

    痛失姐姐的黃姓女子表示，許多家屬參與審判，但黃格格始終不認罪，而且態度囂張，還會瞪她們，完全沒有悔過之意。家屬認為，不管是直接故意或是間接故意，結果是有人被燒死，害死人就應拿命來賠。

    「真理家族」前輩堂縱火案元凶曾男害死七人，真理家族負責人張和平說，受害人家屬對至親驟逝，迄今仍然不捨，想起昔日相處的美好時光，常傷心地潸然淚下，他會勸說家屬，既然發生了，已經無法挽回，就接受事實，放下仇恨。

    警員母︰難接受兒子離世事實

    因李國輝縱火命喪火場的警員王志偉，家屬同樣每每思及此事，就傷心不已，住處所在的里長說，王母獲悉媒體想要採訪，再度悲從中來、老淚縱橫，因此不再受訪。王母之前在李國輝案宣判後表示，難以接受兒子離開人世的事實。

    台中市油漆工李昆霖為報復前東家，卻縱火害死前東家的三名親人，家屬表示，事發至今心中仍是痛，不願表示意見。

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