為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日Shoot》最高院設框架／燒死再多無辜者也免死 5大縱火魔奪71命 全判活

    縱火殺多人免死案例

    縱火殺多人免死案例

    2022/12/23 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕四年前緬甸華僑李國輝在新北市中和區公寓縱火，造成九死五傷慘劇，雖然官司打到更二審，都認定他犯下「情節最重大之犯行」四度判死，但一如預料，本月十五日更三審宣判時出現逆轉，認定李是「不確定（間接）故意殺人」改判無期徒刑，這是繼去年七月縱火殺人的湯景華，從死刑獲判免死定讞後，第五件類似殺人犯行被逆轉判活或逕判無期徒刑的受矚目案件。

    李國輝判死翻轉為無期 第5例

    五件重大縱火殺人案的凶手分別是湯景華（奪六命）、李昆霖（三命）、李國輝（九命）、曾文彥（七命）、黃格格（四十六命），五把火共奪走七十一條無辜性命，卻皆獲判免死，其中湯景華、李昆霖已逃死確定。

    湯景華案定讞 縱火殺人形同獲免死金牌

    導致縱火犯獲得形同「免死金牌」的關鍵判決，在於最高法院的湯景華案判決理由，引用聯合國「公政公約」第六條與「卅六號一般意見」，認為必須是「直接故意殺人」才屬情節最重大之犯行可判死，而湯景華的縱火殺人犯行是間接故意殺人，不能科處死刑。

    雖然這只是最高法院的一件定讞判決，理論上對下級審不具拘束力，但在司法實務上，下級審都看得出這是最高法院劃下的一道界限，已對下級審形成框架壓力，有形無形地剝奪了下級審的個案量刑審酌空間，擔心被上級撤銷而不敢堅持已見；果然，事後多件案情雷同的縱火殺人案紛紛轉向，判出讓最高法院認同的方向，比如湯案定讞後，同月下旬台中高分院更二審就將李昆霖縱火案，同樣以間接故意為由從死刑改判無期，同年十月火速獲最高院支持而定讞。

    民眾︰法院用盡文字機巧為殺人元凶求活

    但是站在民眾的角度看，故意放火造成重大傷亡案件，致使無數家庭一夕間天倫夢碎，原本期待法院成為正義的最後一道防線，未料竟看到法院用盡文字機巧地為縱火殺人元凶謀求活路；不少被害人家屬十分悲憤，直言：「燒死再多無辜者都免死，司法只在乎守護加害者人權，無視被害者的傷痛！」

    刑法未界定間接故意罪責輕於直接故意

    不少法界人士也有話說，比如政治大學法律系副教授廖元豪認為，我國刑法第十三條規定「不確定故意，以故意論」，並未區分間接故意刑責低於直接故意，「卅六號一般意見」內文用語也是指「程度極嚴重的故意殺人」，並未界定間接故意的罪責應輕於直接故意，認為最高法院誤解意見書原文。

    最高院︰未限制下級審 依個案事實認定

    最高法院法官則表示，湯案判決並未剝奪下級審以及日後類似案件承審庭的量刑裁量權，最終仍須回歸個案事實認定，由檢方舉證證明縱火者有殺人的直接故意。

    最高院指出，李國輝案一審至更二審是認定直接故意，更三審改認定為間接故意才未判死，故最終仍須回歸到事實認定，並由擔任控方的檢察官盡舉證義務，證明縱火犯是否是直接故意，例如在唯一逃生出口縱火，阻斷逃生機會，也會構成直接故意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日Shoot》律師︰最高法院 自我閹割 誤解兩公約
    2022/12/23 05:30

    自由日日Shoot》律師︰最高法院 自我閹割 誤解兩公約
    自由日日Shoot》最高檢：兩公約最重大罪 未分直接、間接故意
    2022/12/23 05:30

    自由日日Shoot》最高檢：兩公約最重大罪 未分直接、間接故意

    青埔這案3房坪效 超越市心豪宅⋯
    自由日日Shoot》湯景華案成「死轉活」 分水嶺
    2022/12/23 05:30

    自由日日Shoot》湯景華案成「死轉活」 分水嶺
    自由日日Shoot》法界︰恐引發模仿 司法也失去人民信任
    2022/12/23 05:30

    自由日日Shoot》法界︰恐引發模仿 司法也失去人民信任

    超狂！誠實房仲2022開240店、增3千人
    自由日日Shoot》家屬吶喊：不判死 對往生者如何交代
    2022/12/23 05:30

    自由日日Shoot》家屬吶喊：不判死 對往生者如何交代
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播