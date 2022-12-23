自由日日Shoot》最高檢：兩公約最重大罪 未分直接、間接故意

縱火殺多人免死案例

2022/12/23 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕男子湯景華縱火燒死六人，最高法院以不屬於直接故意殺人、不符合兩公約「情節最重大之罪」判免死，高等法院日前依此見解，亦判另名燒死九人縱火犯李國輝免死。但最高檢察署主張兩公約可處死的「Intentional killing」犯行，應包含直接與間接故意殺人；律師陳宗豪亦指院方誤解法條；政大法律系副教授廖元豪則認為應修法解決。

學者認為應修法解決爭議

最高法院去年認定，兩公約所定義的情節最重大之罪，必須符合「直接」故意殺人，才能判死，不包含間接故意，創設出一個框架，等同嚴格限縮下級審裁量空間。但最高檢認為，聯合國人權事務委員會二○一八年闡釋情節最重大之罪，限於故意殺人（intentional killing）的極嚴重罪行，其中「intentional」屬於英美普通法的專門術語，指的是故意犯（包括我國之的意圖犯、直接故意犯與間接故意犯），而非只用來指涉「直接故意」，院方誤解文義。

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廖元豪指出，最高檢曾對此提起非常上訴，卻被最高法院駁回，使該錯誤見解的影響層面擴大，若依此脈絡解釋，未來將出現發動無差別恐攻或持槍隨機掃射者不能判死、但狙擊特定人士就可判死的怪象。廖直言，應留給法官裁量空間，綜合犯罪情節、手段、動機、所生危害等因子後，再決定是否判死。他認為，法院若認為直接與間接的惡性不同，應委請立法機關修法明確區分刑責，才是正道。

司進會︰限制「故意」範圍 恐影響刑法適用

陳宗豪說，不論直接或間接故意，只要情節非常嚴重，依照我國法令，仍有判死空間，院方不宜自我設限。他舉例，炸彈客在鬧區引爆炸彈，釀成百人死傷，但抗辯「要炸的人沒死」，難道就一定不能判死嗎?他提醒，誤用法條可能有違憲疑慮，目前只有被告、法官有權聲請釋憲，被害人無此權利，相關機關應重視此問題。

台灣司法人權進步協會理事長何俊英表示，立法為民、用法於民，法院創設新見解拘束下級審的認事用法，限制「故意」二字範圍，恐影響刑法的適用。何認為，死刑存廢是政策選擇，應透過立法形成，若由司法解釋判死框架，會有「先射箭再畫靶」的質疑；他強調，我國各級審均可釋憲，卻只有最高法院才能提案大法庭統一見解，宜修正。

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