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    自由日日Shoot》湯景華案成「死轉活」 分水嶺

    縱火殺多人免死案例

    縱火殺多人免死案例

    2022/12/23 05:30

    〔記者楊國文、張文川／台北報導〕自去年七月縱火害死六人的湯景華，被最高法院認定並非「直接殺人故意」，並罕見地不再撤銷死刑發回二審更審，而是自為判決李男無期徒刑定讞之後，自此在司法實務上，為相同類型的犯罪行為，立下「間接殺人故意」不得判死的框架。

    因而同樣是縱火殺人，接著背負三條人命的李昆霖、九條人命的李國輝、七條人命的曾文彥也都出現「死變活」逆轉判決，至於奪走四十六人命的黃格格，則是一開始就沒被判決死刑。這其中，唯一不同的是縱火害死六名至親的桃園逆子翁仁賢，最終是被認定「直接殺人故意」，獲最高法院判決死刑定讞；不過他的不同，其實是在犯罪行為上也和其他人不同，才會從頭到尾、歷審調查都認定翁具「直接殺人故意」。

    翁仁賢是在二○一六年除夕夜家族圍爐時，縱火燒死父母在內的六名家人，犯案當下，他是趁著父母及親友共十六人在桃園市龍潭區自家圍爐時，直接持汽油衝進屋內縱火，汽油甚至直接潑到人；事後倖免於難的家屬悲悽地說：「看到家人全身著火衝出…。」

    翁仁賢因為直接衝入屋內，還有人被油潑到，點火後遭燒死，以致「直接故意殺人」的認定未引發質疑，最後獲判死刑定讞。

    至於其他人，湯景華是在八年前深夜，縱火焚燒騎樓的機車，害死人和他有官司嫌隙的翁男一家六口，翁男因不在家逃過一劫。

    李國輝縱火想燒死有仇隙的陳男，結果害死無辜的另外九人，他的犯行與湯男類似，最高法院在撤銷死判發回更三審的判決意旨中，明指應調查是否構成「情節最重大之罪」，等於暗指李是間接殺人故意，給予逃死空間；果然更三審認定李是間接故意殺人，改判無期徒刑。

    法界認為，三審的判決觀點形成司法框架，讓後續類似縱火犯均可逃死，可說是確然不疑。

    至於轟動一時的高雄城中城大火四十六死案，縱火女嫌黃格格被檢方起訴殺人、放火罪，不過案子到了高雄地院，即被認定不構成殺人罪，而是依放火罪判無期徒刑。律師翁偉倫、林曜辰認為，無法證明黃女有主觀殺人犯意和動機，因此未觸犯殺人罪。

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