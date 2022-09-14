退撫新制首例》收賄判刑被追繳 提訟敗訴 貪法官734萬退休金 確定沒了

高等法院花蓮分院前法官林德盛因貪瀆判刑被追繳退休金，林打行政訴訟主張追繳違法敗訴。（資料照，記者翻攝）

2022/09/14 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院花蓮分院前法官林德盛，收賄十萬元將毒販改判無罪，貪瀆案爆發後，被判刑十年定讞，已入獄。林男當初搶在二○一二年辦理退休，領走退休金，銓敘部依退撫新制規定，對林追繳全數退休金七百卅四萬多元，林打行政訴訟主張追繳違法，但最高行政法院認定，林從退休日生效起，自始應被剝奪退休金，判林敗訴確定；此案為退撫新制實施以來，貪污法官被追回全數退休金的首例。

林德盛收賄改判毒販無罪 被判刑10年

林德盛貪瀆案，二○一○年被公務員懲戒委員會（懲戒法院）決議撤職、停止任用兩年，期滿後，他於二○一二年擔任花蓮縣議會法制室主任，僅三個多月即辦理退休，領走退休金、優存利息等退離給與，引發社會譁然。

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立法院於二○一六年三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」（退撫法）修正案，規定在職公務員涉貪，退休後被判刑，若被判七年以上確定，應剝奪全數退休金，已支領者也應追繳；最高法院是在二○一九年將林判刑十年定讞，因此銓敘部依新制追回林已領走的全部退離給與，共七百卅四萬多元。

林稱追繳退休金違法 打行政訴訟敗訴

林提起行政訴訟主張法律不溯及既往，退撫法第七十九條是從二○一八年七月一日才生效，他早在之前已退休，新法對他不適用，要求返還退休金。銓敘部則主張，依大法官七一七號解釋，新法規的規範若跨越新、舊法規施行時期，應適用新法規，本案與法律不溯及既往原則無關。

最高行政法院認同台北高等行政法院的見解，認為銓敘部追繳林的退離給與，於法有據，判林敗訴確定。

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