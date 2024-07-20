逃逸移工遇警盤查跳海潛逃 游了10分鐘體力不濟落網

阮姓越南籍逃逸移工與友人在新北市萬里區核二廠停車時，遇警盤查，跳海潛逃，只游了約10多分鐘，因體力不支，被在海灘上等他的警員逮捕。（記者林嘉東翻攝）

2024/07/20 09:53

〔記者林嘉東／新北報導〕1名阮姓越南籍逃逸移工與友人在新北市萬里區核二廠停車時，見巡邏警前來，以為要來抓他，一路狂奔跳海潛逃，意圖從別處上岸；由於日正當中，只游了約10多分鐘，因體力不支，被在海灘上等他的警員逮捕。

新北市金山警分局野柳派出所警員郭俊鴻18日下午2時許，與實習生蔡宜真及黃振堯巡邏至新北市萬里區核二廠出水口停車場時，發現1輛可疑客貨車，上前盤查，車上2名男子見警員靠近，即下車跑往沙灘，跳入海中潛逃。

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郭員立即用無線電呼叫請求警力支援，勤務中心立即調派交通分隊警員虞漩鎬、實習生林冠毅、陳柏宇及萬里所警員莊育承、實習生徐偉倫，與大鵬所警員王信杰等3組線上巡邏警力趕往支援。

郭等9名警力在海灘周圍佈署警力包抄，等2名男子體力不支後游上岸，果然2人游了約10分鐘後，被守株待兔的警力逮捕；經警方查驗2人身份，查出1名為失聯多日的阮姓越南籍移工，另1名則已取得台灣身分證。警訊後，將阮男依法移送新北市專勤隊收容。

金山警分局長沈明義指出，參與抓補逃逸外勞的實習生蔡宜真、徐偉倫等2名為警專112年特考班學生，黃振堯、陳柏宇、林冠毅等3名為警專42期學生，5名實習生表現良好，展現對警察工作的熱忱。

沈明義呼籲，逃逸移工為了謀生，恐會被不法份子吸收從事詐欺、人口販運等犯罪，危害我國社會治安，若有發現失聯移工請向警方報案，確保社會秩序的穩定。

阮姓越南籍逃逸移工與友人在新北市萬里區核二廠停車時，遇警盤查，跳海潛逃，只游了約10多分鐘，因體力不支，被在海灘上等他的警員逮捕。（記者林嘉東翻攝）

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