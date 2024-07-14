越籍男疑計劃性來台販毒 月入40萬

台北市刑警大隊警方持搜索票前往李男租屋處，將李男拘提到案，還從屋內查扣黑色包裝咖啡包599包、Ｋ他命毒品34包。 （記者鄭景議翻攝）

2024/07/14 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕四十五歲李姓越籍男子疑計劃性來台販毒，他半年前以工作名義抵台，旋即失聯並向特定管道取貨販賣，台北市刑警大隊偵七隊獲報，前往李男租屋處將他逮捕，搜出高達一點五公斤的五百九十九包毒咖啡包、及三十四包K他命毒品。

北市刑大逮雙北大毒咖

警方指出，李男半年前循合法管道來台工作，先在工地打工，沒多久就失聯，轉眼間變成毒販，不排除他本就打著來台販毒的主意，早有毒品來源管道，一切安排後才來台，全案正擴大追查李的上手。

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北市刑大日前獲報，一名越籍男子在雙北一帶專門販售含有第三級毒品卡西酮成分的毒咖啡包及K他命，主要賣給越籍同鄉，因其足跡活躍，似已掌控移工圈的雙北毒品市場；偵七隊長陳明宗率隊佈線追查後，鎖定藏匿在北市中山北路三段的李男。

專案小組見時機成熟，報請台北地檢署指揮偵辦，上月下旬持搜索票前往李男租處查緝，在屋內扣得淨重一四三二公克毒咖啡包、五十四公克K他命毒品，檢驗確認均含卡西酮。李供稱，透過朋友介紹接觸到毒品交易，大量購毒後，再以三倍價格賣給毒蟲，每月獲利約四十萬元，警方詢後依毒品罪送辦。

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